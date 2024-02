Trump: Ukraina Bisa ‘Menjatuhkan Kita seperti Anjing’ 

Former US President and 2024 presidential hopeful Donald Trump speaks at a 'Get Out the Vote' Rally in Conway, South Carolina

IslamTimes - AS harus mendukung tawaran pinjaman dan bukan bantuan tanpa syarat kepada Ukraina dan negara-negara lain yang didanainya, kata calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump. Dia juga mengakui bahwa ketika menjabat sebagai presiden, dia mengancam tidak akan melindungi sekutu NATO jika terjadi serangan Rusia, jika mereka gagal meningkatkan belanja pertahanan hingga 2% dari PDB mereka.

Bantuan AS ke Kiev harus dalam bentuk pinjaman karena Washington perlu memiliki pengaruh terhadap negara-negara yang mereka bantu danai, kata mantan presiden tersebutBerbicara pada rapat umum di Carolina Selatan pada hari Sabtu (10/2), Trump mengecam rancangan undang-undang keamanan sebesar $118 miliar, $60 miliar di antaranya dialokasikan untuk Ukraina. Anggota parlemen AS telah berjuang selama berbulan-bulan untuk menyetujui tindakan tersebut di tengah tentangan dari Partai Republik, yang ingin melihat lebih banyak tindakan yang dilakukan untuk mengatasi krisis di perbatasan selatan Amerika.“Mereka ingin memberikan hampir $100 miliar ke beberapa negara… Saya bertanya mengapa kita melakukan ini? Anda memberikannya kepada mereka sebagai pinjaman,” katanya.Trump mengakui bahwa uang tersebut mungkin tidak akan dibayarkan kembali, namun menyarankan bahwa jika penerimanya “pergi ke negara lain” dan “meninggalkan kami seperti seekor anjing,” maka AS dapat “… membatalkan pinjaman tersebut.” Ukraina, menurut mantan presiden tersebut, “bisa membuat kesepakatan dengan Rusia dalam tiga minggu ke depan dan tiba-tiba mereka tidak mau lagi berurusan dengan kami.”Trump membandingkan situasi di Ukraina saat ini dengan hubungannya yang sering tegang dengan sekutu NATO selama masa jabatannya sebagai presiden. “Saya melakukan hal yang sama dengan NATO. Saya meminta mereka membayar… NATO dirusak sampai saya datang,” klaimnya.Menurut mantan presiden tersebut, ketika salah satu pemimpin negara NATO yang tidak disebutkan namanya bertanya kepadanya apakah Washington akan melindungi mereka jika mereka tidak meningkatkan belanja pertahanan dan diserang oleh Rusia, dia menjawab negatif.“Aku bilang kamu tidak membayar, kamu menunggak… Tidak, aku tidak akan melindungimu. Faktanya, saya akan mendorong mereka untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan. Anda harus membayar tagihan Anda,” katanya, seraya menambahkan bahwa setelah penukaran itu, uang “mengalir.”Juru bicara Gedung Putih Andrew Bates mengecam pernyataan Trump mengenai NATO, dengan mengatakan bahwa “mendorong invasi terhadap sekutu terdekat kita oleh rezim pembunuh adalah hal yang mengerikan dan tidak dapat ditahan.”Pada bulan Desember, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Moskow “tidak tertarik… secara geopolitik, ekonomi atau militer,” untuk menyerang negara-negara NATO mana pun.[IT/r]