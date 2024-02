Laporan Israel: Perang dengan Hizbullah Menjadi yang Paling Mematikan di 'Israel'

Fighters from the Lebanese resistence group Hezbollah

IslamTimes - Sebuah laporan Zionis Israel menggarisbawahi bahwa pendudukan Zionis Israel tidak memiliki peluang dalam menghadapi Perlawanan Islam di Lebanon karena kemampuan mereka akan dengan cepat mengalahkan “Tel Aviv”.

Potensi perang antara pendudukan Zionis Israel dan Hizbullah Lebanon mempunyai kenyataan yang suram bagi pendudukan Zionis Israel, karena ini akan menjadi perang paling dahsyat yang pernah mereka alami sejak awal, berdasarkan studi tiga tahun yang dilakukan oleh ratusan ahli di Counter -Institut Kebijakan Terorisme di Universitas Reichman.Saluran berita Zionis Israel, Calcalist, menyoroti analisis suram mengenai potensi perang tersebut, yang memperingatkan akan adanya kehancuran dan pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konflik yang dapat melampaui ketakutan terburuk pendudukan Zionis Israel.Laporan lengkap setebal 130 halaman ini merupakan upaya kolaboratif enam tim lembaga think tank, yang terdiri dari 100 pakar, mantan pejabat militer dan keamanan, akademisi, dan pejabat pemerintah. Khususnya, tim ini dipimpin oleh Profesor Boaz Ganor, seorang pionir yang diakui secara global dalam apa yang disebut “penelitian terorisme” dan presiden Universitas Reichman saat ini.Laporan ini menyelidiki aspek-aspek penting, termasuk kesiapan pasukan Zionis Israel dan front dalam negeri untuk perang multi-front. Kontributor utama penelitian ini termasuk Mayor Jenderal Cadangan Aharon Ze'evi Farkash, Mayor Jenderal Cadangan Isaac Ben-Israel, Brigadir Jenderal Cadangan Zeev Zuk Ram dan Betzalel Treiber, Kolonel Cadangan Eran Makov, Haim Tomer, dan mantan Menteri Kehakiman Dan Meridor.Terlepas dari pentingnya temuan ini, Calcalist berpendapat bahwa ada keraguan seputar waktu penerbitan laporan tersebut, dan mengisyaratkan kemungkinan penyembunyian atau manipulasi. Ganor dilaporkan menyampaikan laporan tersebut kepada berbagai pemimpin militer dan politik Zionis Israel pada bulan-bulan menjelang operasi Perlawanan Palestina pada 7 Oktober. Namun, upaya untuk mengingatkan badan keamanan dan pengambil keputusan diduga tidak berhasil, menurut media Zionis Israel.Laporan tersebut disampaikan kepada para pejabat senior Zionis Israel selama 40 pertemuan dengan tokoh-tokoh berpangkat tinggi seperti mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, Menteri Keamanan Moshe Ya'alon, dan mantan Kepala Staf Aviv Kochavi, antara lain.Profesor Ganor mengungkapkan kekecewaannya karena gagal mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh penting seperti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi, dan Kepala Staf Herzi Halevi, meskipun ada banyak permintaan.Yang menjadi perhatian khusus adalah klaim bahwa hanya temuan dari lima tim lembaga think tank yang dipublikasikan, dan bagian yang disiapkan oleh tim keenam, berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan potensi serangan pendahuluan Zionis Israel, dan tetap dirahasiakan.Api Neraka Akan Menghujani Zionis 'Israel'Laporan Ganor menunjukkan bahwa perang, yang diperkirakan akan meletus dari utara, akan sangat intens bagi pendudukan Israel, dengan Hizbullah meluncurkan 2.500 hingga 3.000 rudal per hari. Serangan ini mencakup artileri roket yang tidak akurat secara statistik dan rudal jarak jauh dengan presisi tinggi.Secara berkala, Hizbullah diperkirakan akan melancarkan serangan besar-besaran yang menargetkan wilayah tertentu, seperti pangkalan militer penting Israel atau kota-kota di wilayah utama "Gush Dan", di mana ratusan roket dapat dihujani dalam satu hari.Serangan tanpa henti ini diperkirakan akan terus terjadi hari demi hari, selama lebih dari tiga minggu sejak dimulainya permusuhan. Laporan tersebut memperingatkan bahwa kehancuran yang diakibatkannya akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, disertai dengan ribuan korban jiwa baik di garis depan maupun di kalangan pemukim Israel di wilayah Palestina yang diduduki, sehingga memicu kepanikan dan kekacauan.Salah satu tujuan utama operasi prospektif Hizbullah, seperti yang disoroti oleh Ganor, adalah untuk melemahkan sistem pertahanan udara pasukan Israel. Amunisi presisi dan perangkat udara yang terbang rendah, termasuk drone, pesawat layang, dan rudal jelajah, diperkirakan akan menimbulkan kerusakan material dan menargetkan baterai Iron Dome.Laju serangan tersebut akan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kemampuan Israel, menghabiskan cadangan rudal intersepsi Iron Dome dan David’s Sling pada hari-hari awal konflik. Pendudukan Zionis Israel dapat terkena ribuan serangan roket dan rudal tanpa mekanisme pertahanan yang efektif dan andal.Pada saat yang sama, Hizbullah bertujuan untuk menyabotase aktivitas Angkatan Udara Zionis Israel dan membatasi kemampuan operasionalnya karena rudal presisi berat akan diarahkan ke landasan lepas landas dalam jangka waktu tertentu untuk menghambat upaya perbaikan dan serangan udara.[IT/r]