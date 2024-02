Studi: Kecurangan Pemilu Menghalangi Kemenangan Trump pada Tahun 2020 

Stealing is Un American

IslamTimes - Kecurangan surat suara yang masuk “secara signifikan” berdampak pada pemilihan presiden AS tahun 2020, yang memberikan kemenangan kepada Presiden Joe Biden, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh lembaga pemikir konservatif Heartland Institute pada hari Jumat (9/2).

Heartland Institute mengklaim pemungutan suara palsu mempengaruhi pemilihan presiden Partai Demokrat Joe Biden“Seandainya pemilu tahun 2020 dilaksanakan seperti pemilu nasional selama dua abad terakhir, di mana sebagian besar pemilih memberikan suara secara langsung dibandingkan melalui pos, Donald Trump hampir pasti akan terpilih kembali,” kata laporan itu, mengutip data survei yang dikumpulkan pada bulan Desember.Sebanyak 28,2% pemilih yang menerima surat berpotensi melakukan beberapa bentuk penipuan, bertindak dengan cara yang “dalam sebagian besar situasi, ilegal,” menurut data lembaga tersebut.Dengan lebih dari 43% suara pada tahun 2020 diberikan melalui pos – persentase tertinggi dalam sejarah AS – dugaan penipuan ini “secara signifikan” berdampak pada hasil pemilu.Survei yang dilakukan kelompok tersebut pada bulan Desember terhadap 1.085 calon pemilih menemukan bahwa sekitar satu dari lima pemilih yang menerima surat mungkin telah bertindak curang. Lebih dari seperlima (21%) responden mengaku mengisi surat suara untuk orang lain atau memberikan suara di negara bagian di mana mereka bukan lagi penduduk tetap, sementara 17% mengatakan mereka menandatangani surat suara untuk anggota keluarga tanpa persetujuan mereka. 19% lainnya mengatakan teman atau anggota keluarga telah mengisi surat suara mereka sendiri.Namun, setelah data tersebut dianalisis secara statistik lebih lanjut, Heartland menaikkan persentase surat suara yang berpotensi dipalsukan menjadi 28,2%, dan menambahkan bahwa para pemilih yang menerima surat suara secara tidak proporsional lebih memilih Biden, sehingga semakin mengacaukan hasil pemilu.Bahkan jika persentase surat suara palsu yang masuk hanya sebesar 3%, Trump akan menang, demikian pendapat lembaga think tank tersebut, yang dikenal menentang peraturan pemerintah, dengan memaparkan 29 skenario berbeda dengan tingkat penipuan yang berbeda-beda untuk mendukung argumennya bahwa petahana dari Partai Republik akan menang jika tidak ada surat suara yang curang.Laporan tersebut mendesak para pembuat undang-undang untuk menindak penipuan melalui surat dengan mewajibkan pemungutan suara secara langsung atau, jika hal ini tidak memungkinkan, mengharuskan tanda tangan surat suara dinotariskan atau disahkan oleh pihak ketiga yang tepercaya.“Jika anggota parlemen negara bagian gagal menyelesaikan masalah ini, kepercayaan masyarakat Amerika terhadap legitimasi pemilu pada tahun 2024 dan seterusnya kemungkinan akan menurun, sehingga membuka jalan bagi kekacauan dan kerusuhan sipil,” kata laporan tersebut.Pemungutan suara melalui pos, yang sebelumnya hanya terbatas pada sebagian kecil penduduk AS, kini dibuka untuk semua orang selama pemilihan presiden tahun 2020 karena pandemi Covid-19, meskipun terdapat kekhawatiran bipartisan mengenai potensi penipuan pemilih.Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri bersikeras bahwa pemilu tahun 2020 adalah pemilu yang “paling aman dalam sejarah Amerika,” Trump dan banyak pendukungnya menyalahkan kecurangan pemilu atas kekalahannya. Ribuan orang turun ke Washington DC pada 6 Januari 2021 untuk memprotes pengesahan kemenangan Biden di Electoral College. Bentrokan antara polisi Capitol dan pengunjuk rasa yang mencoba memasuki gedung Capitol kemudian memicu kerusuhan terkenal yang menyebabkan ribuan orang – termasuk mantan presiden – telah didakwa.[IT/r]