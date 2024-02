Ketua NATO Mengutuk Pernyataan Trump

Secretary General Jens Stoltenberg

IslamTimes - Komentar meremehkan mantan Presiden AS Donald Trump tentang kegagalan anggota NATO memenuhi komitmen belanja militer mereka menempatkan seluruh aliansi dalam risiko, Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg memperingatkan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (11/2).

Mantan presiden Amerika itu mengatakan dia akan menolak membela anggota aliansi yang gagal membayar tagihan pertahanan merekaBerbicara pada rapat umum di Carolina Selatan pada hari Sabtu (10/2), Trump menyarankan agar negara-negara tersebut tidak menerima perlindungan AS jika terjadi serangan.Stoltenberg menjawab: “Setiap saran bahwa sekutu tidak akan saling membela akan melemahkan seluruh keamanan kita, termasuk AS, dan menempatkan tentara Amerika dan Eropa pada risiko yang lebih besar,” seraya menegaskan bahwa blok tersebut tetap “siap dan mampu membela semua sekutu. ”Setiap serangan terhadap negara anggota NATO akan memicu “respon yang bersatu dan kuat,” janji Stoltenberg.“Saya berharap siapa pun yang memenangkan pemilihan presiden, AS akan tetap menjadi sekutu NATO yang kuat dan berkomitmen,” tambahnya.Dalam pidatonya, Trump mengenang percakapan masa lalu dengan pemimpin negara NATO yang tidak disebutkan namanya yang menanyakan apa yang akan terjadi jika target belanja pertahanan tidak terpenuhi, dan serangan eksternal terjadi.“'Kamu tidak membayar? Anda nakal?’” kata mantan presiden itu, mengingat tanggapannya. “'Tidak, aku tidak akan melindungimu. Faktanya, saya akan mendorong [Rusia] untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan. Anda harus membayar. Anda harus membayar tagihan Anda.'”Anggota NATO berjanji pada tahun 2014 untuk membelanjakan 2% PDB mereka untuk pertahanan pada tahun 2025. Hanya 10 dari 30 negara di blok tersebut yang telah memenuhi kewajiban tersebut pada tahun 2023, dengan 13 negara membelanjakan 1,5% PDB atau kurang, menurut perkiraan aliansi itu sendiri.Meskipun sebagian besar diskusi media mengenai dugaan ancaman Trump menggambarkan hal ini sebagai tantangan terhadap negara-negara Baltik dan Polandia, Warsawa sebenarnya memimpin blok tersebut dalam hal kontribusi pertahanan dibandingkan dengan ukuran perekonomiannya tahun lalu, dengan membelanjakan 3,9% dari PDB – lebih besar dari PDB negara tersebut. Washington 3,49%. Estonia, Lituania, dan Latvia juga membelanjakan lebih dari 2% pada tahun lalu, sehingga menempatkan mereka jauh dari jangkauan ancaman kerugian dalam pertahanan bersama di bawah kepemimpinan Trump.Namun, menyusul pernyataan mantan pemimpin AS tersebut, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyatakan keprihatinannya mengenai “perang panas” di perbatasan negaranya dengan Ukraina, dan mempertanyakan apakah AS akan menunjukkan “solidaritas penuh dengan negara-negara NATO lainnya dalam konfrontasi yang diperkirakan akan berlangsung lama bersama Rusia.”Kata-katanya senada dengan kata-kata Stoltenberg dalam sebuah wawancara dengan media Jerman Die Welt pada hari Minggu (11/2), di mana pemimpin NATO mendesak anggota NATO untuk meningkatkan produksi senjata ke tingkat masa perang untuk mempersiapkan “konfrontasi” dengan Moskow “yang dapat berlangsung selama beberapa dekade. ”Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali membantah negaranya tertarik menyerang negara NATO mana pun, termasuk Polandia dan negara-negara Baltik. Pekan lalu, ia mengatakan kepada jurnalis Tucker Carlson bahwa pemerintah Barat justru “mencoba mengintimidasi penduduk mereka sendiri dengan ancaman Rusia.”[IT/r]