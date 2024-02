'Israel' Mungkin Harus Menjual Obligasi dalam Jumlah Besar untuk Mendanai Genosida di Gaza

Israeli regime genocide in the Gaza Strip.

IslamTimes - Sebuah laporan oleh Bloomberg pada hari Minggu (11/2) merinci tantangan yang dihadapi rezim Zionis Israel sehubungan dengan pendanaan genosida di Jalur Gaza.

Para pengamat memperkirakan total penerbitan utang mencapai 210 miliar shekel ($58 miliar), peningkatan yang signifikan dari tahun lalu.Menurut laporan tersebut, yang mengutip berbagai sumber di kementerian keuangan, Zionis “Israel” mungkin harus menjual obligasi dalam jumlah yang hampir memecahkan rekor tahun ini untuk menjaga pendanaan perangnya tetap bertahan.Masalah ini semakin tidak terkendali ketika Moody's Investors Service menurunkan peringkat kredit Zionis "Israel" dari level A1 ke level A2 pada hari Jumat (9/2).Para pejabat juga mengindikasikan bahwa rezim tersebut diperkirakan akan sangat bergantung pada pasar utang syikal untuk meningkatkan penerbitannya. Mereka lebih lanjut menyebutkan rencana untuk meningkatkan penjualan obligasi mata uang asing, khususnya melalui transaksi yang dinegosiasikan secara pribadi.Meskipun ada tekanan yang meningkat baik dari dalam rezim dan dari Amerika untuk mengurangi operasi di Gaza, kepemimpinan Israel menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan kampanye genosida.Akibatnya, Zionis "Israel" diperkirakan akan mengalami salah satu defisit anggaran terluas dalam beberapa waktu terakhir. Perkiraannya adalah bahwa rezim China mungkin perlu menerbitkan lebih banyak utang pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali pada tahun 2020, ketika pengeluaran besar-besaran diperlukan karena pandemi COVID-19.Para pengamat mengatakan bahwa total penerbitan utang bisa mencapai 210 miliar shekel ($58 miliar), meningkat hampir sepertiga dari tahun lalu.Pasar lokal akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampak dari beban keuangan ini, dimana pihak berwenang biasanya mendapatkan sekitar 80% dari kebutuhan pembiayaan mereka.Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada aliran modal asing yang bergejolak dan sebaliknya berfokus pada pemanfaatan sumber daya dana pensiun Israel dan investor institusi besar lainnya, yang secara kolektif mengelola tabungan besar dengan total hampir 3 triliun shekel.“Itu seharusnya cukup untuk memastikan biaya pinjaman Zionis Israel tetap stabil, setidaknya untuk enam bulan ke depan,” kata laporan itu, mengutip Mozamil Afzal, kepala investasi EFG Asset Management yang berbasis di London.Bisakah AS menghentikan bantuan untuk Zionis 'Israel'?Di tengah memburuknya reputasi global AS akibat keterlibatannya dalam genosida di Gaza, beberapa laporan muncul dalam beberapa hari terakhir, menyampaikan bahwa keretakan antara pemerintahan Biden dan Zionis 'Israel' semakin melebar.Sebelumnya pada hari yang sama, Washington Post melaporkan bahwa Presiden AS Joe Biden dan para pembantunya semakin mendekati perselisihan dengan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, dan menyatakan bahwa mereka tidak lagi menganggapnya sebagai mitra produktif yang dapat dipengaruhi.Menurut laporan itu, beberapa pembantu Biden dilaporkan mendesaknya untuk secara terbuka mengkritik Netanyahu atas operasi di Gaza, kata sumber. Biden, yang sudah lama menjadi pendukung Zionis “Israel”, ragu-ragu untuk melakukan hal tersebut namun mempertimbangkan hal tersebut karena Netanyahu terus merasa frustrasi dengan tindakan publik.Tindakan Netanyahu baru-baru ini, termasuk menolak perjanjian pertukaran tahanan dan memindahkan pasukan ke Gaza yang bertentangan dengan rekomendasi AS, telah membuat kesal para pejabat AS, kata laporan itu.Meskipun Gedung Putih telah menolak seruan untuk menahan bantuan militer, beberapa staf berpendapat bahwa mengkritik Netanyahu dapat membuat Biden menjauhkan diri dari kebijakan yang tidak populer sambil menegaskan dukungan untuk Zionis “Israel” itu sendiri.Rasa frustrasi pribadi Biden terhadap Netanyahu terlihat jelas ketika ia mengkritik kampanye militer Zionis “Israel” di Gaza sebagai tindakan yang “berlebihan”.[IT/r]