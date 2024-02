Raja Yordania Mendesak Gencatan Senjata Abadi di Gaza dalam Pembicaraan dengan Biden

Jordan's King Abdullah II with US President Joe Biden

IslamTimes - Raja Yordania Abdullah II menyerukan gencatan senjata penuh untuk mengakhiri perang di Gaza setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden, yang menginginkan jeda singkat selama enam minggu.

Kedua pemimpin berdiskusi di Gedung Putih mengenai upaya untuk memastikan bahwa perang tidak menyebar ke wilayah yang bergejolak.Berbicara di Gedung Putih dengan Abdullah di sisinya, Biden mengatakan warga sipil di kota selatan Rafah harus dilindungi karena Zionis “Israel” mempertimbangkan invasi darat, sementara Raja Yordania memperingatkan agar tidak melakukan serangan apa pun.“Kita membutuhkan gencatan senjata yang langgeng sekarang. Perang ini harus diakhiri,” kata raja Yordania, yang telah berulang kali mendorong gencatan senjata penuh untuk mengakhiri perang.Dalam pertemuan tatap muka pertamanya dengan Biden sejak 7 Oktober, Abdullah menekankan bahwa dunia “tidak mampu menanggung serangan Zionis Israel” terhadap Rafah.“Hal ini pasti akan menimbulkan bencana kemanusiaan lagi. Kita tidak bisa berdiam diri dan membiarkan hal ini terus berlanjut,” tegasnya.Amerika Serikat secara konsisten menolak seruan gencatan senjata penuh dan malah menyerukan jeda singkat dalam kesepakatan pertukaran tahanan.Namun, Biden juga mulai mengambil tindakan yang lebih keras terhadap sekutu utama AS, Israel, dengan mengatakan pekan lalu bahwa tanggapan Israel di Jalur Gaza terlalu berlebihan.Presiden AS hari Senin mengatakan ia bersikeras bahwa warga sipil di Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina terjebak, “perlu dilindungi.”Dia mengatakan Washington sedang mengupayakan kesepakatan pertukaran tahanan antara Zionis “Israel” dan Perlawanan Palestina yang “akan membawa masa tenang yang menengah dan berkelanjutan di Gaza setidaknya selama enam minggu,” dan menambahkan bahwa elemen-elemen kunci sudah ada tetapi “kesenjangan” masih ada. .Biden secara khusus merujuk pada fakta bahwa ada “lebih dari 27.000 warga Palestina yang terbunuh,” dan tampaknya menerima jumlah korban warga Palestina yang mempertanyakannya pada bulan Oktober, dan mengatakan bahwa “terlalu banyak” adalah anak-anak.Kedua pemimpin juga membahas upaya untuk memastikan bahwa perang tidak menyebar ke wilayah yang bergejolak.Washington adalah perhentian pertama dari tur raja Yordania yang juga akan mengunjungi Kanada, Prancis dan Jerman, di tengah meningkatnya upaya internasional untuk mencapai kesepakatan guna menghentikan perang di Gaza.Biden seharusnya melakukan perjalanan ke Yordania untuk melakukan pembicaraan dengan Abdullah ketika dia mengunjungi Israel kurang dari dua minggu setelah dimulainya perang, namun pertemuan tersebut dibatalkan setelah pembantaian yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap Rumah Sakit Baptis al-Ahli yang menimbulkan kemarahan. di seluruh dunia Arab.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu Abdullah di Amman pada bulan Januari. Raja Yordania mendesak diplomat tertingginya untuk mendorong gencatan senjata di Gaza dan mengakhiri krisis kemanusiaan di sana.[IT/r]