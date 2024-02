Sayyid Nasrallah: Hizbullah Akan Memperluas Zona Perang Jika ‘Israel’ Melakukannya, Pemukim Tidak Akan Kembali ke Utara

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah, Hezbollah will continue its border offensive against the Israeli

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menegaskan kembali bahwa Hizbullah akan melanjutkan serangan perbatasannya terhadap lokasi pendudukan Zionis Israel di dekat perbatasan Lebanon sampai perang barbar Zionis di Gaza berakhir.

“Ketika agresi terhadap Gaza berhenti, tembakan di Lebanon Selatan akan dihentikan,” kata Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah menyampaikan sambutannya saat berpidato di upacara Hizbullah yang diadakan untuk memperingati hari lahir Imam Hussein (as), Imam Sajjad (as) dan Abu Fadl Al-Abbas pada Shaaban 4 dan 5 serta menghormati para tawanan dan pejuang Perlawanan Islam yang terluka. .Sekretaris Jenderal Hizbullah mengomentari ancaman baru-baru ini yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Zionis Yoav Gallant yang mengatakan bahwa IOF tidak akan menghentikan agresi di Lebanon Selatan bahkan setelah gencatan senjata di Gaza, dan menekankan bahwa Hizbullah akan melanjutkan serangannya.“Ketika perang di Gaza berakhir, kami akan menghentikan serangan kami. Jika musuh melanjutkan permusuhannya, kami akan bertindak sesuai aturan dan formula.”Adalah tugas dan tanggung jawab Hizbullah untuk menghalangi musuh dan mencegah serangan terhadap Lebanon, Sayyid Nasrallah menegaskan, seraya menambahkan bahwa tanggapan Perlawanan akan proporsional, namun efektif dan produktif.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa ratusan ribu pemukim yang telah mengungsi dari Utara tidak akan dapat kembali ke rumah mereka jika terjadi eskalasi.Sayyid Nasrallah memperingatkan bahwa Zionis ‘Israel’ harus menyiapkan tempat penampungan, ruang bawah tanah, hotel dan sekolah untuk menampung 2 juta pemukim yang akan terusir dari Palestina utara jika memperluas zona perang.Jika musuh Zionis Israel memperluas zona perangnya melawan Lebanon, Hizbullah juga akan melakukan hal yang sama, Sayyid Nasrallah menekankan.Perlawanan Hizbullah menjadi lebih kuat, pasti dan bertekad daripada sebelumnya, Sayyid Nasrallah menegaskan, menekankan bahwa hasil dari pertempuran yang sedang berlangsung adalah kekalahan musuh Zionis.Pemimpin Hizbullah menekankan bahwa serangan perbatasan yang dilakukan oleh Perlawanan telah mempertahankan formula pencegahan antara Lebanon dan entitas Zionis, dan menambahkan bahwa delegasi asing mengunjungi Beirut, berkat pertempuran tersebut.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa musuh Zionis Israel mempertimbangkan banyak faktor ketika mereka mempertimbangkan serangan terhadap Lebanon karena takut terhadap Hizbullah.Semua delegasi asing yang datang ke Lebanon dari AS, Inggris, UE dan beberapa negara Arab memiliki satu tujuan: melindungi keamanan Israel, menurut Sayyid Nasrallah.Semua mediator asing meminta para pejabat Lebanon dan Hizbullah untuk memulihkan gencatan senjata di perbatasan Lebanon agar para pemukim Zionis yang mengungsi dari Palestina utara dapat kembali ke rumah mereka, tambah Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah menyatakan bahwa mediator asing menerima semua tuntutan Zionis terlepas dari semua kepentingan dan pertimbangan Lebanon, dan menambahkan bahwa mereka menunda-nunda ketika diskusi membahas gencatan senjata di Gaza dan pembebasan wilayah Lebanon yang diduduki musuh Zionis.Sayyid Hasan menekankan bahwa Hizbullah mengoordinasikan tanggapan terhadap tawaran delegasi asing dengan para pejabat Lebanon yang menampung mereka, termasuk Ketua DPR Nabih Berri dan Perdana Menteri sementara Najib Mikati.Sayyid Nasrallah mencatat bahwa, terlepas dari rencana sebenarnya Zionis, delegasi asing telah mengintimidasi para pejabat Lebanon dengan menyampaikan ancaman palsu Zionis Israel.Satu bulan yang lalu, salah satu mediator mengatakan bahwa Zionis Israel akan melancarkan perang habis-habisan di Lebanon dalam waktu dua hari jika Hizbullah tidak menghentikan tembakan di perbatasan, kata Sayyid Nasrallah, seraya menegaskan kembali bahwa ancaman-ancaman ini tidak akan mewajibkan Hizbullah untuk menghentikan pertarungan perbatasan. .Sayyid Nasrallah berbicara kepada para mediator asing dan beberapa pihak di Lebanon yang menawarkan Hizbullah untuk mengakhiri pertempuran dalam kondisi tertentu, dan menekankan bahwa Zionis ‘Israel’ tidak cukup kuat untuk memaksakan persyaratannya dan Lebanon tidak lemah untuk membuat konsesi.Tentara Zionis Israellah yang gagal selama empat bulan untuk mengalahkan perlawanan Palestina di Gaza, kata Sayyed Nasrallah, sambil menyerukan para pejabat Lebanon untuk memasukkan lebih banyak item dan ketentuan Lebanon dalam implementasi Resolusi PBB 1701.“Lebih mudah memindahkan Sungai Litani ke perbatasan daripada mendorong kembali pejuang Hizbullah dari perbatasan ke Sungai Litani,” kata Sayyed Nasrallah.Sayyid Nasrallah memperingatkan bahwa beberapa pihak di Lebanon terlibat dalam mempromosikan dan membesar-besarkan ancaman Zionis Israel untuk mengintimidasi warga pro-Perlawanan, melaporkan beberapa panggilan telepon yang meniru karakter Zionis Israel untuk menyampaikan ancaman palsu.Tindakan-tindakan kotor tersebut harus diadili oleh otoritas kehakiman atas tuduhan pengkhianatan, Sayyid Nasrallah menekankan.Pemimpin Hizbullah juga memperingatkan terhadap penyalahgunaan ponsel dan semua perangkat teknologi, termasuk kamera pengintai, yang terhubung ke internet, menekankan bahwa itu adalah alat mata-mata yang menyediakan semua data yang dibutuhkan musuh tanpa memerlukan pengkhianat nyata di lapangan. .Secara agama dilarang menggunakan perangkat semacam itu dengan cara yang membahayakan Perlawanan, bangsa dan martabat, kata Sayyid Hasan.Mengenai perdebatan lokal di Lebanon mengenai serangan perbatasan Hizbullah, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa beberapa pihak tuli, bisu dan buta.Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa beberapa pihak di Lebanon memiliki prasangka dan karenanya menolak logika perlawanan tanpa argumen yang masuk akal, dan menambahkan bahwa perselisihan di antara masyarakat Lebanon mengenai masalah perlawanan telah berlangsung sejak tahun 1948 dan tidak boleh dianggap sebagai aspek sektarian.Pihak-pihak tersebut tidak akan pernah mengakui kebenaran jalur perlawanan meskipun telah mencapai semua pencapaiannya, namun secara salah mengandalkan peran komunitas internasional dalam melindungi Lebanon, kata Sayyid Nasrullah.Sayyid Nasrallah meminta para pendukung Perlawanan untuk menghindari perdebatan dengan pihak-pihak tersebut, dan menggarisbawahi pentingnya menangani pihak-pihak yang mungkin menerima argumen-argumen logis.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa masyarakat selatan Lebanon menanggung beban utama konfrontasi perbatasan dengan musuh Zionis, dan menambahkan bahwa sebagian besar martir Perlawanan dalam pertempuran ini berasal dari kota-kota perbatasan.Mayoritas penduduk desa-desa perbatasan selalu menyaksikan bahwa Perlawanan membela mereka, sehingga mereka menerimanya dengan segala tantangan pertempuran dan konfrontasi militer yang meninggalkan korban syahid, cedera dan kehancuran besar-besaran, kata Sayyed Nasrallah, menyoroti bahwa rumah-rumah yang hancur dalam pertempuran yang sedang berlangsung akan dibangun kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa serangan Hizbullah di perbatasan muncul dari kewajiban agama dan moral serta tanggung jawab mendukung Gaza melawan agresi Zionis meskipun ada banyak sikap yang menyalahkan Partai Perlawanan atas eskalasi ini.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa ‘Israel’ telah gagal selama 130 hari untuk mencapai target apa pun dalam perang Gaza, kecuali serangan mengerikan terhadap warga sipil.Mengenai perang Zionis di Gaza, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa ia akan menyampaikan lebih banyak rincian dalam pidatonya yang dijadwalkan ia sampaikan pada hari Jumat (16 Februari), bertepatan dengan peringatan Komandan Syuhada Hizbullah.Sayyid Nasrallah mengucapkan selamat kepada para pejuang dan tahanan Hizbullah yang terluka serta keluarga mereka pada hari mereka, dan menekankan bahwa pengorbanan mereka memiliki manfaat duniawi dan ilahi.Adalah tanggung jawab kita untuk melestarikan prestasi yang dicapai oleh pengorbanan para tahanan dan korban luka, tegas Sayyid Nasrallah.Semua tahanan kami telah dibebaskan, berkat pengorbanan perlawanan, kata Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah juga mengindikasikan bahwa Iran telah memilih Hari Lahir Imam Hussein (as) sebagai Hari Garda Revolusi, mengucapkan selamat kepada IRGC dan menyoroti bagaimana poros perlawanan telah mendapatkan manfaat dari berkah Revolusi Islam di Iran.[IT/r]