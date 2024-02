Dalam Kebijakan Kelaparan yang Sistematis, Smotrich Memblokir Masuknya Tepung ke Gaza

Benyamin Netanyahu and Bezalel Smotrich before a meeting at the prime minister's office in occupied Al-Quds

IslamTimes - Ketegangan yang sedang berlangsung antara AS dan PM Zionis Israel meningkat ketika Menteri Keuangan Zionis Israel Bezalel Smotrich memblokir pengiriman tepung yang didanai AS ke Gaza.

Menteri Keuangan Zionis Israel dan pemimpin Partai Religius Zionis Bezalel Smotrich mencegah pengiriman tepung yang didanai AS ke Gaza, dengan dalih bahwa Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) adalah penerimanya, Axios melaporkan, mengutip dua orang Zionis Israel dan AS. pejabat.Para pejabat AS mencatat bahwa tindakan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu kepada Presiden AS Biden beberapa minggu lalu, sehingga menambah rasa frustrasi di antara keduanya, menurut Axios.Menyelam lebih dalamLebih dari sebulan lalu, pejabat tinggi pemerintahan Biden membahas potensi pengiriman tepung. Kabinet perang dan keamanan Zionis Israel memberikan persetujuan agar pengiriman dilanjutkan dari pelabuhan "Ashdod" di Zionis "Israel" selatan ke Gaza melalui penyeberangan "Kerem Shalom".Baik Presiden Biden maupun Menteri Luar Negeri Blinken telah menyatakan terima kasih secara terbuka kepada pemerintah Zionis Israel karena mengizinkan pengiriman tepung. Namun, meski mendapat persetujuan, pengiriman tersebut mengalami penundaan dan masih terdampar di pelabuhan “Ashdod” selama berminggu-minggu, tambah laporan itu.Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menghalangi pengiriman tersebut, dan menginstruksikan layanan bea cukai Israel untuk tidak melepaskan kiriman tersebut selama UNRWA adalah penerimanya.Hal ini terjadi di tengah kampanye Zionis Israel untuk menstigmatisasi kredibilitas badan tersebut setelah Zionis “Israel” menuduh 12 anggotanya berafiliasi dengan operasi tanggal 7 Oktober yang dilakukan oleh Perlawanan Palestina. Akibatnya, Inggris, Amerika Serikat, dan 14 negara lainnya memilih untuk membubarkan organisasi tersebut, yang sebagian besar dipimpin oleh Amerika Serikat, sebelum melakukan penyelidikan dan tanpa memberikan bukti apa pun meskipun terdapat banyak korban sipil dan krisis kemanusiaan yang mengerikan akibat genosida Israel yang terjadi saat ini. .Kantor Bezalel Smotrich menegaskan kepada Axios bahwa dia mengarahkan layanan bea cukai untuk menahan pengiriman tepung. Bekerja sama dengan Netanyahu, dia juga diduga meminta para pejabat untuk mencari metode pengiriman alternatif.Perlu dicatat bahwa lebih dari 2,2 juta orang, yang merupakan seluruh penduduk Gaza, sedang menghadapi krisis atau bahkan kelaparan yang lebih parah, berdasarkan laporan dari organisasi yang didukung PBB yang dirilis akhir tahun lalu. Risiko kelaparan meningkat setiap hari di wilayah tersebut. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sekitar setengah penduduk Gaza mengalami kerawanan pangan tingkat darurat.[IT/r]