Jaksa Agung Negara Bagian AS: Biden Harus Dicopot 

U.S. President Joe Biden

IslamTimes - Jaksa Agung Virginia Barat Patrick Morrisey telah meminta Wakil Presiden AS Kamala Harris untuk menyatakan Joe Biden secara fisik tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai presiden. Tuntutan tersebut tertuang dalam surat yang dikirimkan kepada Harris pada Selasa (13/2).

Patrick Morrisey dari West Virginia telah mendesak Wakil Presiden Kamala Harris untuk meminta Amandemen ke-25 dan menyatakan presiden tidak layak untuk menjabat.Pekan lalu, sebuah laporan oleh penasihat khusus Departemen Kehakiman AS Robert Hur menggambarkan presiden berusia 81 tahun itu sebagai “pria lanjut usia dengan ingatan yang buruk,” meskipun dia menyarankan agar Biden tidak menuntut atas kesalahan penanganan dokumen rahasia.Morrisey kini telah meminta Harris untuk menyerukan Amandemen ke-25 yang menentang Biden dan mengambil alih perannya, dengan alasan bahwa laporan Hur “memberikan gambaran yang jelas tentang seorang Presiden yang tidak siap untuk melakukan tugasnya” dan menekankan bahwa “penurunan kognitifnya merupakan hal yang sangat memprihatinkan. kepada orang-orang Amerika, terutama pada saat negara kita sedang mengalami krisis demi krisis baik di dalam negeri maupun di luar negeri.”“Kami membutuhkan presiden yang sehat secara mental,” tulis Jaksa Agung, sambil mencatat bahwa selama beberapa bulan terakhir saja, Biden telah berulang kali mencampuradukkan para pemimpin dunia dan tokoh politik dan tampaknya mengalami kesulitan dalam berbicara mengenai isu-isu mendasar.Amandemen ke-25, diadopsi pada tahun 1965 setelah pembunuhan Presiden John. F. Kennedy, menjelaskan suksesi jika terjadi kematian mendadak atau pengunduran diri pemimpin AS, dan mengizinkan wakil presiden untuk memikul tanggung jawab mereka. Berdasarkan Pasal 4 amandemen, wakil presiden dan kabinet juga diperbolehkan memberhentikan presiden jika ia dianggap tidak mampu secara fisik menjalankan tugasnya namun menolak meninggalkan jabatannya. Kekuatan itu sejauh ini tidak pernah digunakan.Dalam wawancara dengan Wall Street Journal yang diterbitkan pada hari Senin, Harris menyatakan dia “siap melayani” dan menggantikan Biden jika perlu, seraya menambahkan bahwa dia tidak perlu meyakinkan siapa pun tentang kemampuannya memimpin negara. Jajak pendapat yang dilakukan NBC baru-baru ini mengungkapkan bahwa hanya 28% pemilih terdaftar yang memiliki opini positif terhadap Harris, dibandingkan dengan 53% yang berpandangan negatif.Biden dengan keras membantah kekhawatiran atas kesehatan mental dan fisiknya, dan mengeluarkan teguran keras atas deskripsi Hur tentang dirinya. “Saya seorang pria lanjut usia dan saya tahu apa yang saya lakukan,” tegas Biden pada konferensi pers pekan lalu. Tak lama kemudian, dalam konferensi yang sama, dia bingung antara Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dengan pemimpin Meksiko.Usia presiden menjadi perhatian utama para pemilih menjelang pemilu presiden tahun ini. Menurut jajak pendapat ABC News/Ipsos yang diterbitkan pada hari Senin, sebanyak 86% pemilih AS percaya bahwa Biden sudah terlalu tua untuk menjalani masa jabatannya lagi.[IT/r]