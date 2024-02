Aksi Palestina di Inggris Memblokir Markas Besar Elbit Systems di Bristol

UK's Palestine Action blocks Elbit Systems' Bristol HQ

IslamTimes - Kelompok aksi langsung pro-Palestina, Palestine Action, memblokir markas besar produsen senjata Elbit Systems di Bristol ketika Zionis "Israel" terus melakukan genosida di Jalur Gaza.

Di tengah genosida pendudukan Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, aktivis pro-Palestina di seluruh Inggris telah mengintensifkan upaya mereka untuk mengganggu mesin perang Zionis Israel.Menurut laporan dari surat kabar Inggris Morning Star, pada hari Rabu (14/2), para aktivis yang terkait dengan Palestine Action, sebuah jaringan protes pro-Palestina yang berbasis di Inggris, membarikade pintu masuk ke Elbit Systems, perusahaan senjata terbesar Zionis “Israel”. Para aktivis, yang fokus pada taktik aksi langsung, menghalangi masuknya perusahaan tersebut dengan mengunci diri mereka bersama-sama.BREAKING: Aksi Palestina memblokir satu-satunya pintu masuk ke markas besar perusahaan senjata terbesar Israel di Bristol.Genosida sedang berlangsung dan pemerintah kita membantu, jadi terserah pada masyarakat untuk #ShutElbitDown!Bergabunglah dengan kami di Elbit, Aztec West, Patchway pic.twitter.com/PwL5gJEex4— Aksi Palestina (@Pal_action) 14 Februari 2024Elbit Systems dikenal memasok pasukan pendudukan Israel dengan drone, amunisi, kendaraan tempur, rudal, dan berbagai jenis persenjataan lainnya. Menurut harian tersebut, “Sebagian besar senjata mereka dipasarkan sebagai senjata yang telah teruji dalam pertempuran, yang berarti senjata tersebut telah dikerahkan dalam pemboman terhadap rakyat Palestina.”'Terserah masyarakat untuk mengambil tindakan langsung'Seorang juru bicara Aksi Palestina menekankan perlunya tindakan langsung untuk menutup Elbit, dengan menyatakan, "Sementara perusahaan senjata Zionis Israel – yang membantu pendudukan, pengusiran, dan pembantaian orang-orang di Gaza – beroperasi di depan pintu kami, terserah kepada masyarakat untuk mengambil tindakan. tindakan langsung untuk menutup Elbit,” menambahkan “Setiap metode lain – termasuk demonstrasi, petisi, dan lobi – telah gagal mengakhiri keterlibatan Inggris dalam pendudukan.”Juru bicara tersebut mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap metode konvensional seperti demonstrasi, petisi, dan lobi, serta menyatakan bahwa cara-cara tersebut gagal mengakhiri keterlibatan Inggris dalam pendudukan.Secara simbolis, para aktivis dari kelompok tersebut juga menutupi kantor Bank of New York Mellon di Manchester, sebuah perusahaan perbankan dan jasa keuangan Amerika, dengan cat merah. Tindakan ini bertujuan untuk melambangkan keterlibatan bank tersebut dalam pertumpahan darah Palestina mengingat bank tersebut telah menginvestasikan lebih dari $12 juta dalam sistem Elbit.Bank tersebut menginvestasikan lebih dari £10 juta di perusahaan senjata terbesar Zionis Israel, menjadikan mereka kaki tangan dalam genosida.#ShutElbitDown pic.twitter.com/oUhTZIE1g7— Aksi Palestina (@Pal_action) 14 Februari 2024Elbit Systems Inggris dan Elbit Systems Ltd.Pada bulan Januari lalu, dan saat terjadi demonstrasi di pagi hari, puluhan pengunjuk rasa dilaporkan juga “menutup” markas besar Bristol. Hal ini diprakarsai oleh aktivis Aksi Palestina yang menargetkan markas Elbit di Little Stoke.Para pengunjuk rasa menargetkan beberapa lokasi perusahaan di Inggris yang menggambarkan dirinya sebagai "perusahaan pertahanan, teknologi, dan ruang angkasa yang mengerjakan berbagai teknologi untuk aplikasi militer dan sipil."Elbit Systems UK adalah bagian dari Elbit Systems Ltd, yang membuat drone dan peralatan militer lainnya, dan memiliki kontrak dengan pendudukan Zionis Israel.[IT/r]