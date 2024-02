Iran Menyerukan Pertemuan Darurat OKI Mengenai Agresi Israel di Rafah

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian and OIC Secretary-General Hissein Brahim Taha

IslamTimes - Iran menyerukan pertemuan darurat Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di tengah situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza, terutama Rafah yang akan segera menghadapi invasi Zionis Israel.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyampaikan permohonan tersebut pada hari Kamis (15/2) saat melakukan pembicaraan telepon dengan Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha, menuntut agar negara-negara Muslim "mengambil tindakan tegas terhadap agresi rezim Zionis baru-baru ini".Zionis Israel sedang mempersiapkan invasi darat ke kota Rafah di selatan Gaza di mana lebih dari satu juta warga Palestina telah melarikan diri sejak dimulainya perang di Gaza, dan seorang pejabat tinggi PBB memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan “pembantaian”.Amir-Abodollahian menyatakan penyesalan mendalam atas situasi tersebut dan mengutuk agresi Zionis Israel baru-baru ini terhadap Rafah, “yang sejauh ini telah menyebabkan kematian sejumlah besar perempuan dan anak-anak Palestina yang tidak bersalah”.Dia mengatakan “aktivitas lebih lanjut dan mobilitas komunitas internasional, khususnya Organisasi Kerja Sama Islam, penting dan sangat dibutuhkan untuk menghentikan serangan-serangan ini”.Menteri juga menyinggung situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza utara dan parahnya kekurangan kebutuhan hidup warga.Ia menekankan perlunya tindakan yang tepat dan mendesak untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, terutama makanan, obat-obatan dan obat-obatan.Sekretaris OKI menyatakan keprihatinannya atas situasi ini dan mengutuk serangan Zionis Israel yang terus berlanjut di Gaza.Ia juga menyambut baik usulan Iran untuk mengadakan pertemuan darurat Dewan Menteri Luar Negeri OKI dan berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut melalui konsultasi dengan negara-negara anggota.Ratusan ribu orang telah mengungsi ke Rafah, mencari perlindungan di perkemahan darurat yang luas di dekat perbatasan Mesir.Australia, Kanada dan Selandia Baru merupakan negara terbaru yang memperingatkan Zionis Israel agar tidak melancarkan serangan darat terhadap Rafah, dengan mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan bahwa tindakan tersebut akan “menghancurkan” bagi 1,5 juta warga Palestina yang terjebak di sana.“Tidak ada tempat lain bagi warga sipil untuk pergi,” kata mereka.Namun demikian, Zionis Israel melancarkan serangan yang lebih mematikan di Gaza selatan pada hari Kamis, setelah perdana menteri ekstremis Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa dia akan terus melakukan invasi “kuat” ke kota Rafah yang penuh sesak.Menurut Politico, AS telah memberikan lampu hijau kepada Zionis Israel untuk membunuh warga sipil di Rafah meskipun ada komentar publik dari para pejabat AS yang menyerukan rezim untuk membuat rencana untuk melindungi warga sipil di kota tersebut.Para pejabat AS mengatakan kepada jaringan jurnalisme politik online yang berbasis di Washington bahwa pemerintahan Biden tidak merencanakan konsekuensi apa pun terhadap Israel jika mereka tetap melanjutkan invasi Rafah.“Tidak ada rencana teguran yang sedang dilakukan, yang berarti pasukan Israel dapat memasuki kota dan merugikan warga sipil tanpa menghadapi konsekuensi Amerika,” tulis laporan itu.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menjelaskan pada konferensi pers pada hari Senin bahwa AS tidak berpikir untuk menghentikan bantuan militer kepada Zionis Israel jika mereka terus melakukan serangan.[IT/r]