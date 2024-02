Netanyahu: Pengakuan Atas Negara Palestina adalah ‘Hadiah bagi Teroris’ 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu heads the weekly cabinet meeting

IslamTimes - Zionis Israel akan terus menentang pengakuan internasional atas negara Palestina, kata Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, seraya memperingatkan bahwa hal itu dapat mencegah penyelesaian konflik di Gaza.

Pemimpin Zionis Israel mengatakan dia tidak akan dipaksa untuk menerima negara terpisah bagi warga PalestinaNetanyahu menanggapi laporan pada hari Rabu (14/2)oleh Washington Post, yang mengutip sumber-sumber diplomatik yang mengatakan bahwa AS dan beberapa negara Arab sedang mendiskusikan rencana perdamaian jangka panjang antara Zionis Israel dan Palestina.Proposal tersebut dilaporkan mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas dan “jadwal waktu yang pasti untuk pembentukan negara Palestina, yang dapat diumumkan dalam beberapa minggu ke depan,” kata surat kabar tersebut.Pemimpin Zionis Israel melalui X (sebelumnya Twitter) pada hari Jumat (16/2) pagi mengklarifikasi pendiriannya mengenai apa yang dia gambarkan sebagai “pembicaraan tentang penerapan negara Palestina di Zionis Israel.”“Zionis Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina,” tulisnya dalam bahasa Ibrani.Setelah serangan Hamas ke Zionis Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan sekitar 240 orang disandera, dukungan internasional terhadap negara Palestina “akan memberikan imbalan besar bagi terorisme yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mencegah penyelesaian perdamaian di masa depan,” tegas Netanyahu.“Zionis Israel langsung menolak perintah internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina,” tegasnya.Kesepakatan damai di Gaza hanya dapat dicapai “melalui negosiasi langsung antar pihak, tanpa prasyarat,” tambah perdana menteri.Dalam laporannya, The Post mengatakan bahwa ada “kekhawatiran bahwa serangan Zionis Israel terhadap Rafah akan membuat krisis Gaza semakin parah dan mengubur kesepakatan penyanderaan dan upaya perdamaian jangka panjang.” Kota di perbatasan selatan wilayah kantong tersebut dengan Mesir telah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi akibat serangan IDF.Netanyahu mengatakan pada hari Rabu bahwa Zionis Israel akan “berjuang sampai kemenangan penuh dan ini termasuk tindakan tegas di Rafah, setelah kami mengizinkan penduduk sipil meninggalkan zona pertempuran.”Hubungan antara AS dan Zionis Israel telah mencapai “titik didih” karena desakan pemerintah Israel untuk melanjutkan kampanyenya di Gaza, Wall Street Journal melaporkan awal pekan ini. Para pejabat Amerika mengatakan kepada outlet tersebut bahwa Washington telah menyampaikan kepada Zionis Israel bahwa mereka tidak akan mendukung serangan terhadap Rafah “dalam keadaan apa pun.”Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 28.663 orang telah tewas dan 68.395 lainnya terluka dalam serangan udara dan operasi darat Zionis Israel di wilayah kantong Palestina sejak 7 Oktober.[IT/r]