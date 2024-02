Sanaa: Angkatan Bersenjata Yaman Menargetkan Kapal Inggris 'LYCAVITOS'

Brigadier General Yahya Saree, Yemeni Armed Forces spokesperson

IslamTimes - Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengumumkan dalam pernyataan singkat hari ini bahwa kapal Inggris “LYCAVITOS” menjadi sasaran saat berlayar di Teluk Aden dan langsung terkena rudal angkatan laut yang sesuai.

Juru bicara pasukan Yaman menekankan bahwa operasi ini adalah bagian dari sikap tegas solidaritas terhadap rakyat Palestina.Dia juga menekankan bahwa angkatan bersenjata Yaman akan terus menghentikan semua navigasi laut Zionis Israel atau navigasi lainnya menuju pelabuhan Palestina yang diduduki di Laut Merah dan Laut Arab sampai agresi dan pengepungan Zionis Israel di Gaza terhenti.Saree mengungkapkan bahwa angkatan bersenjata Yaman sedang berupaya mengambil tindakan lebih lanjut, sesuai dengan hak pertahanan sah Yaman, sebagai respons terhadap agresi berulang Amerika-Inggris terhadap negara tersebut. Ia menegaskan, operasi tersebut juga merupakan bagian dari sikap tegas solidaritas terhadap rakyat Palestina.Dia menambahkan bahwa angkatan bersenjata Yaman menyerukan kepada semua anggota bebas dan terhormat di negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil tindakan serius dan praktis dalam mendukung saudara-saudari mereka di Jalur Gaza sambil mengutuk kejahatan Israel yang didukung oleh Amerika dan Inggris.Pemimpin Yaman Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, mengumumkan beberapa jam yang lalu bahwa kekuatan jahat memanfaatkan kemampuan dan metode pembunuhan terbaru mereka, dan memasoknya ke pendudukan Israel untuk membunuh warga Palestina di Gaza.Dia menekankan bahwa Amerika menghadapi kekuatan bebas yang mendukung rakyat Palestina dan bahwa agresi Amerika-Inggris terhadap Yaman telah gagal sebagaimana diakui oleh musuh-musuh mereka sendiri yang menjelaskan bahwa agresi di Yaman berada dalam kerangka Palestina.Ia juga menegaskan bahwa operasi angkatan bersenjata Yaman di laut telah mencegah pergerakan kapal-kapal yang terikat dengan Zionis Israel yang saat ini mendekati nol.Angkatan Bersenjata Yaman mengincar kapal AS, Star IrisJuru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman (YAS), Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengumumkan dalam pernyataan militer singkat pada hari Selasa (13/2) bahwa kapal curah Amerika Star Iris menjadi sasaran di Laut Merah dengan beberapa rudal angkatan laut, membenarkan bahwa kapal tersebut terkena serangan langsung.Menurut pernyataan tersebut, operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan sebagai respons terhadap agresi AS-Inggris terhadap Yaman.Sebelumnya pada hari Senin, Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan bahwa mereka telah menerima laporan tentang insiden 40 mil laut di selatan kota pelabuhan al-Mukha di Yaman.Pada tanggal 6 Februari, Saree mengumumkan bahwa Angkatan Laut Yaman melakukan dua operasi militer di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal milik AS dan Inggris.Menurut juru bicara tersebut, operasi pertama menargetkan kapal AS Star Nasia, sementara operasi lainnya menargetkan British Morning Tide menggunakan “rudal angkatan laut yang sesuai” dan menekankan bahwa “serangannya langsung dan akurat.”[IT/r]