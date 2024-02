Sayyid Al-Houthi: Pergerakan Kapal 'Israel' di Laut Merah Mencapai Nol

Yemen’s Ansarullah leader Sayyed Abdul Malik al-Houthi

IslamTimes - Dalam pidatonya pada hari Kamis (15/2), pemimpin Ansarullah Yaman Sayyid Abdul Malik al-Houthi mengatakan agresi Amerika-Inggris telah melancarkan sekitar 40 serangan minggu ini, sebagian besar di antaranya terhadap Hodeidah.

“Persamaan Amerika yang mengancam dan semua orang menjadi penonton sudah berakhir,” katanya.Al-Houthi mengatakan serangan AS akan gagal menghalangi pasukan Yaman untuk menyerang kapal jika gencatan senjata di Gaza tidak tercapai.“Kami akan melanjutkan operasi kami selama Zionis ‘Israel’ terus melakukan kejahatannya,” katanya, sambil mencatat bahwa “Menurut pengakuan musuh sendiri, agresi Amerika dan Inggris telah gagal mencapai tujuannya. Musuh-musuh kita di Amerika dan Inggris telah mengakui pengaruh front Yaman dalam mendukung Gaza melawan musuh Zionis ‘Israel’.”Pemimpin Yaman lebih lanjut menggarisbawahi bahwa “Efektivitas operasi Yaman di laut telah mencapai titik mencegah lalu lintas kapal yang terkait dengan entitas Zionis “Israel” di mana pergerakan mereka hampir mencapai nol.”Al-Houthi juga memperingatkan Uni Eropa agar tidak terlibat dalam kampanye militer AS dan Inggris setelah negara-negara anggotanya bulan lalu memberikan dukungan awal untuk misi angkatan laut di Laut Merah.“Negara-negara Eropa tidak boleh mendengarkan Amerika atau Inggris, dan tidak boleh melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak menjadi perhatian atau mempengaruhi mereka,” katanya.Al-Houthi mengatakan AS memikul tanggung jawab utama atas kehancuran dan kejahatan di Gaza serta kelanjutan perang.“Musuh Zionis ‘Israel’ telah menjatuhkan lebih dari 25.000 ton amunisi dan bom Amerika untuk membunuh anak-anak dan wanita di Gaza serta menghancurkan rumah mereka.”Al-Houthi mengatakan bahan peledak yang digunakan musuh terhadap rakyat Gaza setara dengan empat bom atom yang dijatuhkan AS di kota Hiroshima, Jepang, pada tahun 1945.Menurut pemimpin Ansarullah tersebut, AS terlibat langsung dalam kejahatan Zionis “Israel” melalui partisipasi dalam penerbangan pesawat tempur, memata-matai dan mengidentifikasi serta memberikan informasi yang diperlukan dan merencanakan operasi dan agresi terhadap Gaza.[IT/r]