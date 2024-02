Putra Netanyahu Menghindari Wajib Militer, Menikmati Hidup di Apartemen Mewah di Florida

Yair Netanyahu, son of Israel PM Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Putra Netanyahu memenuhi syarat untuk menjadi tentara cadangan hingga dia berusia 40 tahun, dan kini ia berusia 32 tahun, namun sebaliknya, dia dijaga 24/7 oleh dua agen Shin Bet di apartemennya yang seharga $5.000 per bulan di Pantai Hallandale di luar Miami.

Daily Mail Inggris menerbitkan serangkaian foto pada hari Kamis (15/2) dalam sebuah laporan, memperlihatkan putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Yair, menikmati kehidupan mewah di sebuah apartemen mewah di Miami, menghindari rancangan IOF - mungkin dibayar dengan kartu ayah dan didanai oleh uang pembayar pajak Amerika. .“Mereka menemaninya ke gym, kolam renang, dan setiap kali dia meninggalkan gedung mewah,” kata Mail mengutip sumber terdekat.Jauh dari perang, Yair Netanyahu terlihat di apartemen mewahnya yang disewakan seharga $5.000 per bulan.“Tetapi putra sulung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Yair, tampaknya tidak terburu-buru untuk bergabung dengan mereka karena dia terlihat bermalas-malasan di sekitar kompleks kondominium mewah di Florida,” kata laporan itu, yang mengutip pernyataan Uri Misgav dari Haaretz, yang sudah lama mengkritik Netanyahu. , “Dia suka berperang tetapi melalui media sosial.”Yair Netanyahu adalah salah satu pendukung ayahnya dan Partai Likud yang paling kuat dan efektif dalam mendukung media sosial, namun pandangan dan pernyataannya juga memicu demonstrasi anti-pemerintah dan merusak reputasi Netanyahu yang sudah rusak.“Dia adalah anak pemalas yang berpesta di Miami sementara ayahnya yang perdana menteri mendesak warga Zionis Israel untuk mengorbankan putra dan nyawa mereka sendiri.”Bukti jelasSi "pemalas gelandangan" - atau dikenal sebagai Yair - menghabiskan sebagian besar tahun 2023 di AS dan berusaha keras untuk mendapatkan izin tinggal di Amerika sebelum peristiwa 7 Oktober.Yair melalui Telegram baru-baru ini menyalahkan pengadilan dan militer atas kejadian tersebut dalam serangkaian postingannya, dan meskipun ia terbang kembali ke “Israel” pada akhir November setelah mendapat tekanan publik, ia sudah kembali ke AS pada pertengahan Januari.Netanyahu tidak akan membuka kunci ABDPada bulan November, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil memposting di X tentang gaya hidup mewah Yair saat ayahnya melakukan genosida di Jalur Gaza.Gil menulis, "Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan Tentara Israel untuk melakukan kampanye pemusnahan dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, putranya Yair Netanyahu tinggal dengan damai di Miami, Amerika Serikat."Dia menekankan, "Beginilah cara oligarki beroperasi di seluruh dunia. Para pemimpin Zionis mereka, boneka Washington, menyerukan intervensi militer, blokade ekonomi, atau perang melawan kelompok rentan, mengirim generasi muda untuk membunuh generasi muda lainnya," seraya menambahkan bahwa "sementara anak-anak mereka masih hidup, mereka akan melakukan hal yang sama." damai jauh dari pembantaian, terlindungi dan dikelilingi kemewahan."[IT/r]