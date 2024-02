Laporan: AS Menyiapkan Pengiriman Senjata Baru ke 'Israel'

Palestinian child wounded in the Israeli bombardment

IslamTimes - Saat Zionis "Israel" bersiap untuk menyerang Rafah, AS dilaporkan mengirimkan paket pengiriman senjata baru yang diperkirakan bernilai puluhan juta dolar.

Pemerintahan Biden dilaporkan bersiap untuk memberikan bom dan persenjataan tambahan kepada Zionis “Israel”, memperluas kemampuan militernya, meskipun terdapat dugaan “upaya berkelanjutan oleh AS untuk memfasilitasi gencatan senjata di Gaza”, menurut sumber yang dikutip oleh The Wall Street Journal.Sesuai informasi yang diberikan, pengiriman yang direncanakan mencakup sekitar seribu bom MK-82, bersama dengan sekring dan perangkat panduan JDAM yang diharapkan dapat meningkatkan presisi amunisi. Nilai total paket ini diperkirakan mencapai puluhan juta dolar.Seorang pejabat AS, seperti dikutip surat kabar tersebut, menyebutkan bahwa proposal tersebut sedang menjalani tinjauan internal administrasi dan mungkin mengalami perubahan sebelum diserahkan kepada ketua komite kongres untuk disetujui.Laporan tersebut juga merujuk pada evaluasi proposal yang diajukan oleh Kedutaan Besar AS di al-Quds, yang menyatakan bahwa pemerintah Israel sedang mengupayakan "pembelian cepat barang-barang ini untuk pertahanan Zionis Israel terhadap ancaman regional yang terus berlanjut dan muncul."Penilaian tersebut dilaporkan menyatakan bahwa "tidak ada masalah hak asasi manusia" yang terkait dengan kesepakatan tersebut, dan mengklaim bahwa Zionis "Israel mengambil tindakan efektif untuk mencegah pelanggaran berat hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban pasukan keamanan yang melanggar hak-hak tersebut. Di masa lalu, Israel telah melakukan hal tersebut. mitra yang transparan dalam penyelidikan AS terhadap tuduhan penyalahgunaan pasal pertahanan."[IT/r]