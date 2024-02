Rempah Organik Jadi Primadona dalam Pertemuan Dagang RI-Kanada, Transaksi Capai Rp27 Miliar

Islam Times - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan bahwa pertemuan antara eksportir Indonesia dan perusahaan importir Kanada berpotensi mencapai 1,8 juta dolar AS atau Rp27 miliar untuk produk makanan dan minuman (mamin).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Didi Sumedi, menyatakan bahwa pertemuan tersebut diikuti oleh 29 eksportir Indonesia dan 5 perusahaan importir Kanada pada 5–7 Februari 2024.Produk yang paling diminati meliputi rempah organik, kopi, turunan kelapa, serta kacang-kacangan dan olahannya. UKM juga menawarkan berbagai komoditas lain seperti bumbu masak, beras organik, hasil laut, kecap, buah kering, virgin coconut oil, dan produk bersertifikasi lainnya.Misi dagang ini adalah bagian dari kerja sama antara Direktorat Jenderal PEN Kemendag dengan Trade Facilitation Office (TFO) Kanada, dengan tujuan merealisasikan perjanjian perdagangan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership. Sejumlah pembeli berharap agar perwakilan UKM Indonesia dapat mengirimkan contoh produk sesuai tren pasar Kanada beserta rincian penawaran harga grosir untuk tujuan ekspor.Kanada merupakan mitra dagang Indonesia yang menempati posisi ke-30 di pasar global, dengan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Kanada mencapai 1,27 miliar dolar AS pada tahun 2022. Statistics Canada menunjukkan bahwa impor Kanada dari dunia untuk produk makanan meningkat pada tahun 2022, termasuk impor dari Indonesia.Pasar Kanada juga menunjukkan minat yang besar terhadap produk mamin Indonesia, dengan transaksi senilai 68,2 juta dolar AS pada tahun 2022. Pasar organik di Kanada memiliki potensi besar karena mayoritas masyarakatnya lebih memilih pangan organik, dengan total belanja mencapai 6 miliar dolar AS.