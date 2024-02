Jeffrey Sachs: Orang Amerika Muak Mengeluarkan Uang untuk Ukraina 

Jeffrey Sachs award-winning US economist and public policy analyst

IslamTimes - Masyarakat Amerika menganggap perang, dan khususnya konflik Ukraina, merupakan investasi yang buruk, kata ekonom dan analis kebijakan publik AS pemenang penghargaan Jeffrey Sachs.

Pendanaan perang mendapat suara di Kongres karena politisi dibayar oleh kompleks industri militer, kata analis tersebutSejak dimulainya operasi militer Rusia di negara tetangga tersebut, Washington telah menyetujui sekitar $113 miliar bantuan kepada Kiev, dan saat ini sedang berupaya untuk mengalokasikan $60 miliar tambahan. Berbicara kepada Oksana Boyko dari RT di Worlds Apart, Sachs mengklaim bahwa peringkat persetujuan Kongres dan Presiden Joe Biden yang terus-menerus rendah menandakan bahwa pembayar pajak tidak senang dengan keputusan kebijakan luar negeri yang dibuat di Washington.“Masyarakat muak dengan hal ini – rakyat Amerika tidak ingin pemerintah kita mengeluarkan uang untuk perang ini… mereka melihat bahwa defisit anggaran sangat besar, utang terus meningkat, mereka terus-menerus diberitahu bahwa mereka tidak dapat memperoleh layanan kesehatan… atau penitipan anak untuk bersekolah karena anggaran berada dalam krisis,” katanya, seraya menambahkan bahwa sudah sekitar 30 tahun sejak sistem politik AS mampu mengatasi permasalahan mendasar di bidang dalam negeri dalam upayanya menuju “hegemoni dunia.”“AS hanya ingin menjadi hegemon global, ingin menjadi kekuatan terbesar, dan ingin memiliki peran di setiap tempat di papan catur dunia... Dan jika Anda adalah negara besar seperti China atau Rusia, maka AS juga ingin menjadi hegemon global. tidak ingin Anda menghalanginya,” menurut Sachs. Dia menambahkan bahwa “tidak ada politisi yang bertanya kepada rakyat Amerika ‘apakah Anda benar-benar ingin membayar untuk hegemoni?’”Analis, yang dikenal sebagai penasihat pemerintah Rusia dan Ukraina setelah pecahnya Uni Soviet, menyamakan bantuan AS dalam konflik Ukraina dengan perjudian, menyebutnya sebagai “investasi yang buruk” dan “buang-buang uang, pemborosan. membuang-buang waktu dan membuang-buang nyawa.”Namun, bisnis perang adalah bisnis bernilai triliunan dolar, katanya, dan “ada kelompok yang mendapat keuntungan meskipun itu adalah bencana” – yaitu kompleks industri militer.“Para senator pada umumnya adalah agen dari kompleks industri militer dan mereka melakukan perintah mereka,” lanjutnya, menjelaskan bagaimana pendanaan perang disetujui meskipun ada tentangan dari masyarakat.Kiev telah meminta negara-negara Barat untuk memberikan lebih banyak pendanaan dan persenjataan, karena negara tersebut menghadapi kekurangan personel dan amunisi di garis depan. Namun, anggota parlemen AS gagal menyetujui pendanaan tambahan untuk Ukraina sebelum memasuki reses musim dingin beberapa hari lalu. Pemungutan suara mengenai paket bantuan akan dilanjutkan ketika Kongres kembali bersidang pada tanggal 28 Februari.[IT/r]