Laporan Intelijen AS Gagal Memberikan Bukti Klaim Israel terhadap UNRWA

OIF troops surround the UNRWA HQ in Gaza

IslamTimes - Sebuah laporan baru dari intelijen AS mengungkapkan bahwa AS mengevaluasi klaim Zionis Israel tentang dugaan keterlibatan anggota staf di Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada tanggal 7 Oktober dan memberikan penilaian “kepercayaan rendah”, The Wall Street Journal menyatakan, mengutip pejabat yang mengetahui hal terakhir.

Sebuah laporan baru oleh Dewan Intelijen Nasional di AS menilai klaim Zionis Israel terhadap UNRWA sebagai 'kepercayaan rendah'.Dewan Intelijen Nasional (NIC), sekelompok analis intelijen veteran, mengerjakan laporan setebal empat halaman tersebut, yang diedarkan di pemerintahan AS pekan lalu, ungkap sumber tersebut.Dewan Intelijen mengembangkan dan memelihara hubungan intelijen dan pertukaran informasi dengan mitra internasional, militer, domestik, dan sektor swasta untuk meningkatkan komunikasi terkait intelijen. Wewenangnya untuk melakukan aktivitas tersebut diatur oleh banyak undang-undang dan peraturan terutama "Perintah Eksekutif 12333, Aktivitas Intelijen Amerika Serikat", yang diubah pada tahun 2008.Perintah tersebut menetapkan tujuan strategis dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab dalam IC, sekaligus “menegaskan komitmen negara untuk melindungi kebebasan sipil dan hak privasi warga Amerika dalam melakukan aktivitas intelijen.”Penilaian “kepercayaan rendah” dalam laporan intelijen AS menekankan bahwa para pejabat intelijen menganggap klaim Zionis “Israel” bahwa selusin pegawai UNRWA ikut serta dalam serangan itu “masuk akal”, namun tidak ada konfirmasi yang lebih kuat yang dapat dibuat karena kurangnya bukti independen yang mendukung klaim tersebut.[IT/r]