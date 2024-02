Jajak Pendapat: Biden ‘Terlalu Tua’ untuk Menjadi Presiden 

President Joe Biden

IslamTimes - Para pemilih AS kembali menyatakan kekhawatirannya mengenai usia Joe Biden, menurut temuan jajak pendapat baru-baru ini; namun demikian, presiden petahana ini masih memiliki keunggulan tipis dibandingkan calon penantangnya dalam pemilu November nanti, Donald Trump.

Petahana dari Partai Demokrat ini masih memiliki keunggulan atas Trump meskipun ada kekhawatiran mengenai usianya yang semakin lanjut, demikian temuan sebuah surveiJajak pendapat Universitas Quinnipiac terhadap 1.421 pemilih terdaftar yang dilakukan antara tanggal 15 dan 19 Februari dan diterbitkan pada hari Rabu(21/2) menemukan bahwa 49% responden lebih memilih Biden dalam hipotetis pemilihan presiden melawan Trump – sebuah keunggulan empat poin dibandingkan calon dari Partai Republik, yang didukung oleh 45 orang. %.Namun, 67% pemilih mengatakan bahwa Biden yang berusia 81 tahun “terlalu tua untuk secara efektif menjalani masa jabatan empat tahun lagi di Gedung Putih”; 57% memiliki pendapat yang sama tentang Trump yang berusia 77 tahun.Lebih dari sepertiga responden – 34% – mengatakan bahwa Biden sehat secara mental untuk menjadi presiden, sementara 48% mengatakan mereka yakin Trump mampu secara kognitif untuk menjabat.Kedua kandidat presiden telah menepis kekhawatiran mengenai bertambahnya usia mereka.Biden menanggapi dengan marah laporan penasihat khusus Robert Hur awal bulan ini atas dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia, yang mengatakan bahwa dia adalah “pria lanjut usia yang bermaksud baik dengan ingatan yang buruk,” mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa “Saya tahu apa yang terjadi. Aku melakukan."Awal bulan ini, mantan dokter Gedung Putih dan Perwakilan Partai Republik Texas saat ini Ronny Jackson, bersama dengan 83 anggota parlemen Partai Republik lainnya, menyatakan “keprihatinan besar” atas kemampuan mental Biden. Kelompok tersebut meminta pemimpin AS tersebut untuk membuktikan ketajaman mentalnya dengan mengikuti ujian kognitif.Trump, sementara itu, telah membuat beberapa kesalahan verbal dalam kampanyenya – termasuk terlihat membingungkan saingannya dari Partai Republik, Nikki Haley, dengan mantan Ketua DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi. Dia juga tampaknya mencampuradukkan Biden dengan mantan presiden AS Barack Obama setidaknya tujuh kali dalam beberapa bulan terakhir, menurut laporan Forbes.Menepis kekhawatiran, Trump menanggapi pernyataan Haley mengenai usianya bulan lalu dengan mengatakan dia merasa “berusia sekitar 35 tahun.” Dia menambahkan bahwa “beberapa orang memiliki gen yang hebat.”Selain itu, ketika pertarungan presiden diperluas hingga melibatkan Partai Hijau dan kandidat independen, termasuk Robert F. Kennedy Jr., jajak pendapat tersebut menunjukkan Biden unggul atas Trump dengan selisih satu poin persentase (38% berbanding 37%).Survei sebelumnya, yang diadakan pada bulan Januari, menunjukkan Biden unggul enam poin atas Trump.Jajak pendapat lain yang dilakukan Universitas Quinnipiac juga menunjukkan bahwa responden umumnya mendukung kelanjutan bantuan AS ke Ukraina meskipun Kongres mengalami kebuntuan mengenai masalah ini. 56% mendukung Washington untuk terus mendukung Kiev secara militer; 44% menentangnya.[IT/r]