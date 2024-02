Indonesia Punya Penghasil Hidrogen dari Panas Bumi Pertama di Asia Tenggara

Islam Times - Pemerintah mengklaim PLTP Kamojang sebagai produsen hidrogen hijau pertama berbasis panas bumi di Asia Tenggara. Pembangkit ini akan menyuplai hidrogen hijau untuk Hydrogen Refueling Station (HRS) di Senayan yang baru diresmikan pada 21 Februari 2024. PLTP Kamojang, yang merupakan Green Hydrogen Plant (GHP) ke-12 yang berhasil dibangun oleh PT PLN, menghasilkan hidrogen hijau dari air kondensasi melalui proses produksi listriknya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, merencanakan peningkatan kapasitas GHP di PLTP Kamojang, menambahkan 1,43 ton hidrogen hijau per tahun, sehingga total produksi mencapai 203 ton per tahun dari 22 pembangkit yang dikelola oleh PLN. Hidrogen tersebut tidak hanya digunakan untuk pendinginan pembangkit (sebanyak 75 ton), tetapi juga mendukung sektor transportasi dengan potensi menyediakan energi untuk 438 mobil.Darmawan menjelaskan bahwa jika satu mobil menempuh 100 kilometer per hari, 128 ton hidrogen hijau per tahun dapat menggantikan bahan bakar untuk 438 mobil, mengurangi konsumsi BBM sebesar 1,59 juta liter per tahun, dan menurunkan emisi sebesar 4,5 juta kilogram per tahun. Ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi emisi karbon.