AS; Mitra Nyata 'Israel' dalam Kejahatan

IslamTimes - Hal ini terjadi ketika The Intercept melaporkan pada 11 Januari bahwa sejak dimulainya genosida Zionis Israel terhadap Gaza, Zionis “Israel” telah menjatuhkan lebih dari 29.000 bom di Jalur Gaza, menurut laporan intelijen AS pada bulan Desember.

Tampaknya menjadi hal yang "pertama dalam sejarah AS," pemerintahan Biden telah mengirimkan misi drone pengintai ke Gaza setidaknya sejak awal November, yang diduga "untuk pemulihan sandera oleh pasukan khusus."Ketika drone tersebut terungkap, Jenderal AS Pat Ryder mengklaim bahwa pasukan operasi khusus dikerahkan ke Zionis "Israel" untuk memberi nasihat tentang penyelamatan tahanan dan tidak berpartisipasi dalam "pembangunan target" IOF.Tiga hari setelah tanggal 7 Oktober, Joe Biden menyatakan, "Saya telah mengarahkan tim saya untuk berbagi intelijen dan mengerahkan ahli tambahan dari seluruh pemerintahan Amerika Serikat untuk berkonsultasi dan memberi nasihat kepada rekan-rekan Zionis Israel mengenai upaya pemulihan sandera."Namun, beberapa minggu kemudian, pada tanggal 21 November, Angkatan Udara AS mengirimkan pedoman penempatan perwira, termasuk perwira intelijen, yang menuju ke wilayah pendudukan Palestina. Para ahli menyatakan bahwa tim yang menargetkan petugas seperti ini akan membantu IOF dengan memberi mereka intelijen satelit yang digunakan untuk menargetkan warga Palestina."Mereka mungkin menargetkan orang-orang, menargetkan petugas," Lawrence Cline, yang bertugas sebagai petugas intelijen di Irak sebelum pensiun, mengatakan kepada The Intercept.Menargetkan intelijen berarti identifikasi dan karakterisasi "aktivitas musuh", termasuk peluncuran rudal dan artileri, lokasi kepemimpinan dan pusat komando dan kendali, serta fasilitas utama."Apa yang saya lihat adalah kita punya banyak aset global dalam hal satelit dan sejenisnya, dan Zionis Israel punya banyak aset dalam hal cakupan radar yang lebih terlokalisasi," tambahnya.