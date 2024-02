Biden Menyebut Xi Jinping sebagai ‘Kepala Rusia’

US Vice President Joe Biden with China's Xi Jinping in Los Angeles

Presiden AS tersebut telah merusak kewarganegaraan rekannya dari China dan juga tidak mengingat nama Barack Obama IslamTimes - Presiden AS Joe Biden kembali tersandung dengan kewarganegaraan dan identitas para pemimpin dunia, menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai “kepala Rusia” dan gagal mengingat nama mantan bosnya, Barack Obama.

Presiden tertua dalam sejarah Amerika membuat kesalahan mental terbarunya saat menjadi tuan rumah jamuan makan malam di Gedung Putih untuk para gubernur AS pada Sabtu (24/2) malam. Mengacu pada instruksi yang dia terima dari Presiden Obama saat itu, Biden berkata, “Ketika saya menjadi wakil presiden, presiden eh, presiden saya mengatakan kepada saya bahwa dia ingin saya mengenal Xi Jinping karena jelas dia akan menjadi pemimpin negara. Rusia, um, China, dan kami sedang mengalami masalah dengan Rusia pada saat itu, dan juga dengan negara-negara lain.”Biden kemudian melanjutkan dengan membuat klaim palsu bahwa dia telah mengulanginya puluhan kali, dengan mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan sejauh 17.000 mil bersama Xi di AS dan China. The Washington Post memberi Biden peringkat “Pinokio yang tak berdasar” pada November 2022 karena berkali-kali menyampaikan kisah palsu. Pemeriksa fakta surat kabar tersebut, Glenn Kessler, hanya menemukan satu perjalanan yang dilakukan Biden dan Xi bersama-sama, yaitu ketika mereka mengunjungi sebuah sekolah menengah di luar Beijing pada Agustus 2021.Terlalu tua untuk pengadilan, tetapi tidak untuk Gedung Putih: pelarian Biden dari keadilan adalah sebuah hal yang sangat absurdBiden juga mengulangi anekdot yang salah tentang percakapannya dengan Xi di dataran tinggi Tibet, di mana kedua pria tersebut tidak pernah pergi bersama. “Ini adalah kebenaran Tuhan,” katanya sebelumnya tentang dugaan pertemuan tersebut. Pada acara di Gedung Putih hari Sabtu (24/2), dia mengatakan mengenai cerita tersebut, “Ini telah didokumentasikan, dan ini nyata.”Berdiri di depan potret Abraham Lincoln, Biden menyebut mantan presiden tersebut sebagai “orang di belakang saya di sini.” Saat dia mulai membaca pernyataan Lincoln yang terkenal dari catatannya, dia mengatakan kepada para gubernur, “Saya ingin memastikan bahwa kutipan saya benar.” Namun, dia terus memotong kutipan tersebut.Gangguan mental terbaru Biden yang berusia 81 tahun terjadi lebih dari dua minggu setelah jaksa penuntut khusus Departemen Kehakiman AS melaporkan bahwa meskipun ia telah menemukan bukti tindakan kriminal yang dilakukan presiden, juri akan enggan untuk menghukumnya karena ia dianggap sebagai orang yang bersalah. seorang “pria tua yang bermaksud baik dengan ingatan yang buruk.” Jaksa Robert Hur mengatakan bukti menunjukkan bahwa Biden “dengan sengaja menyimpan dan mengungkapkan” dokumen rahasia dari dua masa jabatannya sebagai wakil presiden.Biden mengadakan konferensi pers di Gedung Putih untuk menyangkal klaim Hur tentang ingatannya yang menurun, namun pada saat yang sama, dia salah mengidentifikasi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi sebagai pemimpin Meksiko. Awal pekan yang sama, dia kesulitan mengingat nama Hamas, dan dia mengaku pernah berbicara pada tahun 2021 dengan para pemimpin Prancis dan Jerman yang telah meninggal beberapa tahun sebelumnya.[IT/r]