Nebenzia: AS Bertanggung Jawab Atas Hampir 30.000 Kematian di Gaza

Russian ambassador Vassily Nebenzia speaks during a Security Council meeting at United Nations headquarters

IslamTimes - Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menegaskan pada hari Selasa (27/2) bahwa AS bertanggung jawab penuh atas tingginya jumlah kematian di Gaza, menghubungkannya dengan veto berulang kali dalam sesi Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menekankan peran AS dalam ribuan kematian di Gaza karena veto berulang kali di DK PBB.Dalam pertemuan DK PBB, Nebenzia mengatakan bahwa “Washington memikul tanggung jawab penuh atas jumlah korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat eskalasi ini. Jumlah mereka sekarang mendekati 30.000. Dan itulah akibat dari veto Amerika di Dewan Keamanan mengenai Gaza.”Dia lebih lanjut mendesak anggota Dewan PBB untuk menahan diri dari mendukung resolusi baru yang diusulkan AS mengenai Gaza, dan mengecamnya sebagai “izin untuk membunuh” bagi Zionis “Israel”.Nebenzia: 'Draf AS DK PBB tentang Gaza Masih Menjadi 'Izin Lain untuk Membunuh' Bagi Israel'Nebenzia menekankan bahwa anggota DK PBB harus menolak resolusi terbaru yang disusun AS mengenai Gaza. Dia berargumen bahwa perjanjian tersebut tidak menyerukan gencatan senjata dan secara efektif berfungsi sebagai otorisasi lain bagi Zionis “Israel” untuk terlibat dalam tindakan mematikan.“Rancangan resolusi alternatif Amerika di Dewan Keamanan mengenai Gaza tidak berisi seruan untuk gencatan senjata dan bertujuan untuk memperluas payung PBB terhadap tindakan Zionis Israel,” kata Nebenzia dalam pertemuan tersebut.“Ini bukanlah sebuah alternatif. Ini adalah satu lagi izin untuk membunuh, yang ingin diberikan Amerika Serikat kepada Zionis Israel namun kali ini harus mendapat tanda tangan Dewan Keamanan. Saya menyerukan kepada anggota dewan untuk tidak mendukung inisiatif destruktif ini.”Di sisi lain, Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa kampanye Israel di Gaza "adalah hukuman kolektif bagi rakyat sipil Palestina," dan menambahkan bahwa "Diamnya kami memberikan izin untuk membunuh dan membuat penduduk Palestina kelaparan."Amerika memveto gencatan senjata di GazaAS sejauh ini telah menggunakan hak vetonya sebanyak empat kali untuk memblokir gencatan senjata di Gaza.Pertama kali pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan resolusi rancangan Brazil, kedua pada tanggal 8 Desember 2023 dengan resolusi rancangan UEA, dan ketiga pada tanggal 22 Desember 2023 dengan resolusi rancangan Rusia.Veto terbaru dilakukan pada tanggal 20 Februari, sehubungan dengan rancangan resolusi Aljazair, yang memicu kontroversi yang signifikan.Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov menyebut veto AS terhadap resolusi PBB di Aljazair sebagai izin atas pembantaian warga sipil tak berdosa yang terus berlanjut di Gaza.Kementerian Luar Negeri Suriah juga mengecam penggunaan veto AS, dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut menandai noda lain dalam sejarah DK PBB.[IT/r]