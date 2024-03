Paus Menyebut Ieologi Gender sebagai ‘Bahaya Paling Buruk’

Pope Francis

IslamTimes - Paus Fransiskus mengutuk teori gender sebagai “ideologi paling jelek di zaman kita,” dan memperingatkan bahwa menghapus perbedaan antara kedua jenis kelamin merupakan ancaman bagi kemanusiaan.

“Menghilangkan perbedaan” antara laki-laki dan perempuan merupakan ancaman terhadap kemanusiaan, kata PausBerbicara pada simposium internasional 'Pria-Wanita: Citra Tuhan' di Vatikan pada hari Jumat (1/3), Paus berusia 87 tahun itu mengatakan, “penting untuk mengadakan pertemuan ini, pertemuan antara pria dan wanita, karena saat ini yang paling jelek, bahaya yang paling buruk adalah ideologi gender, yang meniadakan perbedaan,” dengan alasan bahwa “menghilangkan perbedaan berarti menghilangkan rasa kemanusiaan.”Pernyataan tersebut dibuat dengan mengacu pada apa yang Paus sebut sebagai buku “profetik” – ‘Lord of the World’, sebuah novel distopia yang diterbitkan pada tahun 1907 oleh seorang pendeta Katolik tentang sebuah dunia di mana agama tidak memiliki tempat.“Pria dan wanita selalu berada dalam ‘ketegangan’,” tambahnya.Gereja Rusia mengecam Vatikan atas pemberkatan kaum gayKomentar tersebut tampaknya bertentangan dengan keputusan Vatikan baru-baru ini yang mengizinkan pemberkatan pasangan sesama jenis, yang dipandang oleh sebagian orang sebagai langkah yang bertujuan membuat gereja, yang menerapkan larangan ketat terhadap pernikahan sesama jenis, menjadi lebih inklusif terhadap masyarakat LGBTQ. .Dokumen tersebut, yang diberi judul 'Fiducia Supplicans', telah disetujui oleh Paus Fransiskus pada bulan Desember tahun lalu dengan tujuan untuk mengkaji “kemungkinan pemberkatan bagi pasangan yang berada dalam situasi tidak teratur dan bagi pasangan berjenis kelamin sama,” asalkan hal tersebut tidak “diberikan secara bersamaan” dengan upacara-upacara persatuan sipil, dan bahkan tidak berhubungan dengan upacara-upacara tersebut.”Keputusan tersebut dikecam oleh Gereja Ortodoks Rusia, yang berpendapat bahwa pandangan Gereja Katolik mengenai pasangan sesama jenis bertentangan dengan ajaran Kristen.[IT/r]