Pemerintah Gaza Mengecam Pengiriman Bantuan AS sebagai 'Pertunjukan, Tidak Efektif'

US military carries out its first airdrop of aid over the Gaza Strip

IslamTimes - Pemerintah di Jalur Gaza telah menolak keputusan Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung melalui udara, dengan mengatakan bahwa tindakan teatrikal dan tidak efektif tersebut tidak dapat mengimbangi pembatasan Zionis Israel terhadap pengiriman makanan ke Gaza melalui penyeberangan darat.

“Kebijakan menjatuhkan bantuan kemanusiaan melalui udara dan mencegah pengiriman bantuan melalui penyeberangan perbatasan sebenarnya adalah bagian dari strategi mengelak yang tidak mengatasi masalah inti dan malah menggunakan solusi teatrikal dan tidak efektif,” kata Kantor Media Pemerintah di Gaza dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (3/3).Pernyataan tersebut mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh AS sejalan dengan kebijakan rezim pendudukan Zionis Israel yang dengan sengaja membuat warga Palestina kelaparan, dan menambahkan bahwa hal ini juga dimaksudkan untuk menghabiskan waktu dan memperpanjang krisis kelaparan di Gaza untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada Palestina. populasi di jalur tersebut.Dikatakan bahwa bantuan dari udara juga menimbulkan risiko serius bagi warga Palestina di Gaza karena beberapa dari mereka bisa mendarat di dekat pagar di sepanjang perbatasan dengan wilayah yang diduduki Zionis Israel, sehingga mendorong pasukan militer Zionis Israel untuk menembak tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak bersenjata yang berusaha mengambil barang-barang bantuan tersebut.Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa pengiriman bantuan melalui udara ke daerah padat penduduk seperti Jalur Gaza, yang berpenduduk sekitar 2,4 orang, cukup sulit dilakukan karena bantuan tersebut dapat rusak karena potensi kondisi cuaca buruk atau insiden yang tidak terduga.“Beberapa bungkusan makanan terjatuh ke laut dan tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Sementara bantuan kemanusiaan yang dibawa ke Gaza melalui truk akan menjangkau sebagian besar penduduk, dan tidak akan mengalami kerusakan,” tambahnya.Pemerintah di Gaza meminta pertanggungjawaban pemerintah AS dan rezim Zionis Israel atas perang genosida yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Gaza, dan menyerukan negara-negara yang mencintai kebebasan untuk menghentikan rezim Tel Aviv melanjutkan pembersihan etnis di wilayah tersebut.Komando Pusat AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (2/3) bahwa bersama dengan angkatan udara Yordania mereka telah “melakukan gabungan bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza … untuk memberikan bantuan penting kepada warga sipil yang terkena dampak konflik yang sedang berlangsung”.Pesawat C-130 “menjatuhkan lebih dari 38.000 makanan di sepanjang garis pantai Gaza yang memungkinkan akses warga sipil terhadap bantuan penting”, klaim lebih lanjut.Presiden AS Joe Biden sehari sebelumnya mengumumkan bahwa AS akan mengirimkan bantuan melalui udara ke sana setelah lebih dari 100 warga Palestina tewas pada hari Kamis dalam serangan Israel terhadap kerumunan orang yang menunggu makanan di Kota Gaza.Selain itu, seorang ulama senior Syiah Lebanon mengecam pengiriman makanan kontroversial yang dilakukan AS ke Jalur Gaza yang terkepung, dengan menyatakan bahwa Washington berusaha menutupi keterlibatannya dalam kejahatan perang Zionis Israel dan mengalihkan opini publik dunia dari dukungan penuhnya untuk rezim Tel Aviv.“Keputusan Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza jelas merupakan upaya untuk menutupi tindakan dan dukungan militernya yang tidak memenuhi syarat terhadap musuh Zionis. Hal ini terjadi ketika rezim pendudukan melakukan pembantaian terhadap warga Gaza,” kata Sheikh Hussam al-Eilani, imam Masjid al-Ghofran di kota Sidon, Lebanon selatan, pada hari Minggu (3/3).Dia melanjutkan bahwa negara-negara Arab dan Muslim tidak terpengaruh oleh tindakan AS karena mereka memandang Washington sebagai pendukung utama terorisme Israel.Eilani meminta pemerintah AS untuk menahan diri memberikan dukungan yang tidak memenuhi syarat kepada rezim Zionis Israel.Agresi Zionis Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 30.410 orang, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan perempuan, dan melukai 71.700 lainnya sejak serangan dimulai pada awal Oktober.[IT/r]