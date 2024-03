Utusan 'Israel' untuk PBB Mengatakan Peran UNRWA di Gaza 'Selesai'

IslamTimes - Zionis “Israel” tidak mau melepaskan tuduhan palsunya terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) di Gaza, seperti yang ditunjukkan oleh duta besarnya untuk PBB Gilad Erdan pada hari Senin (4/3).

Duta Besar Zionis Israel untuk PBB mengatakan UNRWA “tidak akan pernah lagi beroperasi di Gaza.”Erdan mengklaim bahwa pekerjaan UNRWA di Gaza telah selesai, menyerukan pencairan dana dan pembubaran organisasi tersebut dan menuduh stafnya mengambil bagian dalam Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober.Tuduhan yang tidak terverifikasi yang menyasar 12 pegawai UNRWA mendorong 16 donor utama menghentikan sumbangan sebesar $450 juta, bertepatan dengan periode ketika lebih dari dua juta penduduk di Gaza menghadapi ancaman kelaparan akibat genosida Zionis Israel dan blokade total.UNRWA memperingatkan bahwa mereka sedang mencapai "titik puncaknya", dan dana yang dimiliki hanya cukup untuk mempertahankan operasi pada bulan depan.Dalam pertemuan UNGA, Erdan menyatakan bahwa setelah semua hal yang “terungkap” tentang organisasi tersebut, organisasi tersebut “tidak akan pernah lagi beroperasi di Gaza,” dan menyatakan bahwa perannya telah “selesai dan harus diganti. UNRWA harus dicairkan dan dibubarkan.”Duta Besar Zionis Israel mengklaim bahwa hingga 12% personel UNRWA berpartisipasi dalam peristiwa 7 Oktober tersebut, mengutip “bukti” bahwa organisasi tersebut telah berkontribusi pada “mesin teror” mereka.Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan dalam wawancara dengan Financial Times bahwa Zionis "Israel" belum memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya, dan Financial Times, setelah meninjau penilaian intelijen, melaporkan bahwa Zionis "Israel" tidak memberikan bukti atas tuduhan tersebut. termasuk klaim seorang anggota staf yang menculik seorang wanita.Dokumen cerdik Zionis 'Israel'Zionis "Israel" menyiapkan dokumen setebal enam halaman, yang dibagikan kepada pemerintah Kanada untuk mendukung klaimnya atas dugaan afiliasi UNRWA dengan operasi 7 Oktober tersebut.Namun pemerintah Kanada tidak menemukan bukti adanya hubungan yang menghubungkan UNRWA dengan Hamas. Sumber mengatakan kepada CBC News bahwa pendudukan Israel mengulangi klaimnya, namun tidak memberikan bukti apa pun untuk membuktikannya secara faktual.Channel Four Inggris juga meninjau berkas tersebut, yang awalnya dikirim ke pemerintah Inggris setelah pemerintah Inggris juga memilih untuk mencairkan dana UNRWA, dan menarik kesimpulan yang sama: Zionis "Israel" tidak memberikan bukti yang mendukung tuduhannya.[IT/r]