Biden: Mesin Perang 'Israel' Harus Diberi Lebih Banyak Waktu

IslamTimes - Mengabaikan genosida Zionis “Israel” yang terus berlanjut di Jalur Gaza yang terkepung, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa mesin perang Zionis “Israel” masih diberi lebih banyak waktu.

“Saya pikir mereka harus memberikan sedikit waktu untuk hal ini,” kata Biden kepada The New Yorker dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Senin (4/3).Komentar tersebut muncul ketika jumlah korban tewas warga Palestina akibat perang genosida pada 7 Oktober lalu yang dilakukan oleh entitas tersebut melampaui angka 30.500 jiwa.Tampaknya mencoba untuk membenarkan tekad Tel Aviv untuk terus melakukan serangan militer, Biden berkata, “Tekanan terhadap kepemimpinan [Zionis 'Israel'] untuk bergerak dengan segala kemampuan melawan Hamas adalah nyata.”Sementara itu, Presiden AS mengatakan, “Saya pikir Anda akan melihat – saya berdoa Anda akan melihat – penurunan signifikan dalam penggunaan kekuatan militer.”Namun Biden menyatakan, “Saya tidak ingin melihat ada warga Palestina yang terbunuh – menurut saya hal ini bertentangan dengan apa yang kami yakini sebagai orang Amerika.”Sebagai bagian dari dukungan politik yang konsisten terhadap entitas Zionis “Israel”, Amerika Serikat, yang merupakan donatur utama Tel Aviv, sejauh ini telah memveto tiga resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penerapan gencatan senjata segera dalam serangan gencar Zionis “Israel”.Agresi Zionis “Israel” juga mendapatkan dukungan penuh dari militer dan intelijen dari Washington.[IT/r]