WHO: Anak-anak Mati Kelaparan di Gaza

Children starving to death in Gaza

IslamTimes - Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan para pejabat Palestina, semakin banyak anak-anak di Gaza yang meninggal karena kelaparan dan dehidrasi, di tengah kondisi yang menyedihkan akibat pembatasan bantuan yang dilakukan Zionis “Israel” dan penghancuran wilayah kantong yang terkepung.

Sebuah tim WHO menemukan “malnutrisi tingkat parah, anak-anak sekarat karena kelaparan, kekurangan bahan bakar, makanan dan pasokan medis, gedung rumah sakit hancur,” selama kunjungan baru-baru ini ke rumah sakit Al-Awda dan Kamal Adwan di Gaza utara, Direktur WHO- Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada X Senin (4/3).Tedros mengimbau Zionis “Israel” untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan teratur serta menghentikan pertempuran.Pada hari Sabtu (2/3), AS melakukan pengiriman kemanusiaan pertamanya ke wilayah tersebut – 66 paket berisi makanan tetapi tidak ada air atau pasokan medis, kata seorang pejabat AS. Kelompok-kelompok bantuan telah mengkritik pemberian bantuan melalui udara tersebut sebagai cara yang tidak efektif dan merendahkan martabat untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza, dan direktur International Crisis Group di PBB mengatakan bahwa hal tersebut hanya merupakan “tindakan Band-Aid sementara.”Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan pada hari Minggu bahwa jumlah anak-anak yang meninggal karena dehidrasi dan kekurangan gizi di Gaza utara telah meningkat menjadi 15 orang.Dokter di RS Kamal Adwan juga “mengkhawatirkan nyawa enam anak yang menderita gizi buruk dan diare dalam perawatan intensif akibat terputusnya generator listrik dan oksigen serta lemahnya kemampuan medis,” dr Ashraf Al-Qidra, kata juru bicara Kementerian di Gaza, dalam sebuah pernyataan.Jumlah korban tewas meningkat sejak pekan lalu ketika inkubator dan pasokan oksigen di Rumah Sakit Kamal Adwan berhenti beroperasi pada malam hari karena kekurangan bahan bakar, kata kementerian.Tim WHO yang mengunjungi rumah sakit tersebut pada akhir pekan menguatkan kondisi yang mengerikan tersebut, dengan mengatakan kurangnya makanan mengakibatkan kematian 10 anak di rumah sakit tersebut.“Rumah Sakit Kamal Adwan adalah satu-satunya rumah sakit anak di bagian utara Gaza, dan kewalahan menampung pasien… Kurangnya listrik menimbulkan ancaman serius terhadap perawatan pasien, terutama di area kritis seperti unit perawatan intensif dan unit neonatal,” kata Ketua WHO. Tedros berkata pada X.Badan Anak-anak PBB telah menyerukan tindakan segera, meminta “beberapa titik masuk yang dapat diandalkan” untuk memungkinkan mereka membawa bantuan.“Lembaga bantuan kemanusiaan seperti UNICEF harus mampu membalikkan krisis kemanusiaan, mencegah kelaparan, dan menyelamatkan nyawa anak-anak,” kata Adele Khodr dari UNICEF dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.UNICEF mengatakan pihaknya juga mengetahui setidaknya 10 anak meninggal akibat dehidrasi dan kekurangan gizi dalam beberapa hari terakhir di Rumah Sakit Kamal Adwan.“Kemungkinan ada lebih banyak anak-anak yang berjuang untuk hidup mereka di salah satu dari sedikit rumah sakit yang tersisa di Gaza, dan kemungkinan lebih banyak lagi anak-anak di wilayah utara yang tidak dapat memperoleh perawatan sama sekali,” tambah Khodr.Khodr dari UNICEF menggambarkan situasi di Gaza sebagai “buatan manusia, dapat diprediksi, dan sepenuhnya dapat dicegah,” dan memperingatkan bahwa jumlah kematian di kalangan anak-anak dapat meningkat dengan cepat kecuali jika tindakan segera diambil.“Kurangnya makanan bergizi, air bersih dan layanan medis, yang merupakan konsekuensi langsung dari hambatan akses dan berbagai bahaya yang dihadapi operasi kemanusiaan PBB, berdampak pada anak-anak dan ibu, menghambat kemampuan mereka untuk menyusui bayinya, terutama di Jalur Gaza bagian utara," dia berkata.“Orang-orang kelaparan, kelelahan, dan trauma. Banyak yang bertahan hidup.”[IT/r]