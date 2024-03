600+ Staf Google Menandatangani Surat untuk Berhenti Mensponsori Bidang Teknologi Israel

Google building in New York

IslamTimes - Seorang insinyur perangkat lunak Google Cloud menyela konferensi dan mengatakan bahwa karyanya tidak boleh digunakan untuk pengawasan dan genosida terhadap warga Palestina.

Lebih dari 600 anggota staf di Google telah menandatangani surat yang menuntut bagian pemasaran Google untuk membatalkan sponsornya pada konferensi tahunan yang mempromosikan industri teknologi Zionis Israel yang disebut Mind the Tech di New York minggu ini, seperti yang dilaporkan dan dilihat oleh WIRED.“Mohon menarik diri dari Mind the Tech, menyampaikan permintaan maaf, dan mendukung Googler serta pelanggan yang putus asa atas banyaknya korban jiwa di Gaza; kami membutuhkan Google untuk berbuat lebih baik,” demikian bunyi surat pada acara tersebut, yang bertujuan untuk menyoroti industri teknologi Zionis Israel.Pada konferensi hari Senin, seorang insinyur perangkat lunak Google Cloud menyela pernyataan Barak Regev, CEO Google Zionis "Israel", dengan mengatakan bahwa karyanya tidak boleh digunakan untuk pengawasan dan genosida terhadap orang-orang Palestina.Berbicara kepada Hell Gate secara anonim, insinyur tersebut berkata, “Saya tidak melihat ada cara untuk melanjutkan pekerjaan teknik saya tanpa melakukan ini,” sambil menambahkan, “Saya menganggap ini sebagai bagian dari pekerjaan teknik saya, dan saya berharap insinyur lain di Cloud dapat melihatnya. saya melakukan ini, dan saya berharap hal ini dapat menyemangati mereka."Berdasarkan situs konferensi, Google adalah sponsor “emas” acara tersebut, meskipun rincian keuangannya tidak diberikan.Zelda Montes, seorang insinyur perangkat lunak YouTube yang menghadiri protes hari Senin (4/3) di luar konferensi, menyatakan kepada WIRED bahwa solidaritas pekerja sangat penting dalam menghadapi “teknologi AI Zionis Israel yang digunakan dalam pengawasan dan genosida terhadap rakyat Palestina.”“Meskipun ‘kepemimpinan’ kita terus mengecewakan, saya berharap kita sebagai pekerja Google merasa lebih berdaya untuk saling berpaling dan bertanya pada diri sendiri apa lagi yang bisa kita lakukan untuk secara kolektif melawan teknologi yang melakukan penindasan,” katanya.Surat internal tersebut pertama kali dibagikan di dalam Google pada tanggal 29 Februari dan ditulis bersama oleh beberapa penyelenggara kelompok kampanye No Tech for Apartheid, yang menyerukan diakhirinya Project Nimbus pada tahun 2021, kontrak komputasi awan pemerintah Zionis "Israel" senilai $1,2 miliar dengan Google dan Amazon mengumumkan.Kelompok kampanye mengklaim bahwa ketentuan kontrak Nimbus akan mengizinkan teknologi cloud seperti AI dari perusahaan AS untuk melayani tujuan militer. Menurut dokumen yang dikumpulkan The Intercept, itu juga bisa berfungsi sebagai pengawasan terhadap Zionis "Israel".Surat tersebut menyoroti keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) baru-baru ini, yang menemukan bahwa beberapa tindakannya “tampaknya dapat memenuhi ketentuan Konvensi [Genosida].”[IT/r]