FT: AS Gagal Memukul Mundur Operasi Yaman karena Kurangnya Informasi

IslamTimes - Meskipun Pentagon mengklaim bahwa taktik dan kemampuan militer Yaman telah hancur setelah serangan rudal selama berminggu-minggu, data kerusakan masih belum jelas.

Mengutip pejabat Amerika saat ini dan mantan pejabat Amerika, Financial Times melaporkan bahwa alasan mengapa militer Amerika gagal menghentikan operasi Yaman di Laut Merah adalah kurangnya informasi intelijen tentang persenjataan dan kemampuan penuh Yaman.Meskipun Pentagon mengklaim bahwa taktik dan kemampuan militer Yaman telah hancur setelah berminggu-minggu serangan rudal terhadapnya, sehingga memaksa Yaman untuk mengubah taktik, data kerusakan masih belum jelas karena AS tidak memiliki penilaian yang cukup terhadap kemampuan negara tersebut sebelum melancarkan serangannya. apalagi mengukur kerusakan yang ditimbulkan pada mereka.Pejabat tinggi Pentagon di Timur Tengah, Dan Shapiro, mengatakan pada sidang kongres pekan lalu bahwa meskipun AS memiliki “pemahaman yang baik” tentang apa yang menjadi sasarannya, mereka tidak “sepenuhnya mengetahui faktor penentunya.”Pernyataan Shapiro di depan umum mencerminkan sebagian besar kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pejabat senior AS secara pribadi mengenai kurangnya intelijen dan kemampuan untuk memberikan gambaran utuh, yang menghambat penilaian Pentagon tentang kemampuan Yaman yang sebenarnya.Untuk jangka waktu yang lama, Ansar Allah yang pandai terbukti mahir dalam mengganggu sekutu Amerika di Timur Tengah hingga para ahli strategi Pentagon mulai meniru beberapa taktik mereka.Hal ini dikemukakan oleh Helene Cooper, koresponden Pentagon untuk The New York Times, dan Eric Schmitt, koresponden keamanan nasional untuk The New York Times.Menyoroti keberhasilan Ansar Allah dalam menggunakan kembali sistem radar komersial yang tersedia dari gudang kapal dan meningkatkan portabilitasnya, seorang komandan senior AS menugaskan Marinir untuk merancang solusi serupa. Pada September 2022, Marinir di Laut Baltik menerapkan sistem radar bergerak yang terinspirasi oleh kecerdikan Ansar Allah.Pemerintahan Presiden Joe Biden menghadapi tantangan dalam menghentikan operasi Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) yang sedang berlangsung di Laut Merah, dan YAF terus-menerus memperkuat persediaan senjata mereka, meskipun pasukan AS melancarkan banyak serangan terhadap berbagai sasaran di Yaman, CNN melaporkan mengutip Pejabat AS, bulan lalu.Laporan tersebut menunjukkan bahwa para pejabat AS sedang berjuang untuk merancang strategi yang efektif melawan YAF, karena beberapa orang di pemerintahan Biden berpendapat bahwa hanya mengandalkan penggunaan kekuatan terbukti tidak efektif.Selain itu, dianggap mahal dan tidak praktis untuk terus meluncurkan rudal bernilai jutaan dolar dengan drone dan roket YAF yang relatif murah, menurut CNN.Situs berita tersebut mengutip beberapa pejabat yang mengatakan bahwa AS tidak memiliki penilaian yang jelas mengenai persentase peralatan YAF yang hancur selama serangan di Yaman, sehingga menimbulkan ketidakpastian apakah pendekatan militer akan mengalami perubahan lebih lanjut.“Kami hanya tidak punya gambaran bagus tentang apa yang masih mereka (YAF) miliki,” kata seorang pejabat senior pertahanan kepada CNN, sambil menambahkan, “Mereka terus mengejutkan kami.”Bahkan Sekretaris Pers Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder mengklaim bahwa serangan pimpinan AS di Yaman telah "menurunkan" kemampuan pasukan Yaman untuk melakukan operasi di Laut Merah, namun ia mengakui bahwa upaya AS untuk menghalangi gerakan Ansar Allah Yaman belum berhasil sejauh ini.[IT/r]