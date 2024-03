The site of a music festival near the border with the Gaza Strip in southern occupied Palestine

IslamTimes - Penolakan yang dilakukan juru bicara NYT, Michal Paikin, semakin melemahkan kredibilitas NYT atas artikelnya: “‘Screams Without Words’: Bagaimana Hamas Mempersenjatai Kekerasan Seksual pada 7 Oktober.”

Tuduhan pemerkosaan yang secara khusus dirujuk oleh The New York Times pada bulan Desember, yang mengklaim pemerkosaan dilakukan oleh Perlawanan Palestina pada tanggal 7 Oktober, ditutup oleh juru bicara Kibbutz "Be’eri" yang diidentifikasi sebagai lokasi serangan.Dua dari tiga korban yang disebutkan dalam paparan NYT, yang menyatakan bahwa Hamas sengaja mempersenjatai kekerasan seksual selama serangan 7 Oktober, pada kenyataannya, bukanlah korban kekerasan seksual, menurut juru bicara Kibbutz.Penolakan yang dilakukan juru bicara NYT, Michal Paikin, semakin melemahkan kredibilitas NYT atas artikelnya: “'Jeritan Tanpa Kata-kata': Bagaimana Hamas Mempersenjatai Kekerasan Seksual pada 7 Oktober,” yang di dalamnya menggambarkan kisah tiga tersangka korban kekerasan seksual yang menjadi korbannya yang memberikan informasi biografi spesifik.Salah satu dari mereka, yang dijuluki “wanita berpakaian hitam,” adalah Gal Abdush, yang keluarganya menentang klaim NYT, sementara dua lainnya adalah saudara perempuan yang tidak disebutkan namanya dari Kibbutz "Be'eri" yang usia pastinya diberikan, sehingga memudahkan proses pencarian lokasi mereka.Suatu hari setelah publikasi laporan tersebut, situs berita Zionis Israel Ynet mewawancarai orang tua Gal. Mereka menekankan tidak adanya bukti yang mendukung klaim bahwa dia diperkosa, dan menyatakan bahwa wartawan surat kabar tersebut telah mewawancarai mereka dengan alasan palsu. Orang tuanya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui masalah kekerasan seksual tersebut sampai artikel di harian Amerika tersebut diterbitkan. Selain itu, saudara perempuan Gal dengan keras membantah tuduhan pemerkosaan tersebut.Data dari daftar publik Zionis "Israel" mengenai para korban yang meninggal di lokasi pada hari itu, serta halaman peringatan yang dibuat oleh komunitas itu sendiri, membantu The Intercept dalam mencocokkan deskripsi dalam artikel NYT: saudari Y. dan N. Sharabi, usia 13 dan 16 tahun.[IT/r]