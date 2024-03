Ultimatum Sinwar: Ratu dan Raja di Ambang Skakmat

Islam Times - Ultimatum Hamas terhadap rezim Zionis, ditambah pesan Sinwar yang menyoroti kemampuan perlawanan, dan keengganan Tel Aviv untuk melancarkan serangan darat di Rafah, akan memperkuat kritik internal terhadap pemerintahan Netanyahu, dan menghubungkannya sebagai penyebab utama krisis ini.

Meski ada upaya internasional untuk menghentikan konflik di Gaza, tanda-tanda menunjukkan bahwa negosiasi antara Hamas dan rezim Zionis terhenti sebelum awal Ramadhan.Sementara pemerintahan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, berupaya menekan Hamas dengan persyaratan baru dan mengeksploitasi situasi ini, para pemimpin Hamas menolak tindakan musuh tersebut.Mengenai hal ini, para pejabat Hamas pada hari Minggu mengumumkan batas waktu negosiasi mengenai pertukaran tahanan dan menyatakan syarat-syarat pembebasan tawanan. Mereka menekankan bahwa mereka tidak akan menyerah pada tuntutan Amerika Serikat dan Israel dalam negosiasi tidak langsung.Sumber informasi di Hamas mengatakan kepada The New Arab, "Perlawanan dan Hamas tidak akan mengungkapkan rincian atau informasi apa pun tentang tahanan yang mereka tahan kecuali diberikan kompensasi yang signifikan, yang bertujuan untuk meringankan penderitaan warga Gaza dan menegakkan gencatan senjata yang komprehensif." Hamas telah menguraikan tuntutan khusus yang harus dipenuhi oleh penjajah untuk membebaskan tawanan mereka dan melindungi mereka yang masih hidup. Sumber ini menekankan, “Awal Ramadhan menandai batas waktu negosiasi yang disepakati oleh kelompok perlawanan.”Menurut sumber-sumber Arab, pemerintahan Netanyahu telah memberi tahu Mesir dan Qatar bahwa negosiasi lebih lanjut mengenai pembebasan tahanan tidak akan dilanjutkan sampai Hamas memberikan daftar tahanan yang masih hidup dan memberikan pendiriannya mengenai daftar tahanan Palestina. Israel memperkirakan perlawanan di Gaza menahan 134 tahanan, 31 di antaranya tewas, dan enam warga negara Amerika.Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan batas waktu perundingan Hamas dengan rezim Zionis hingga Ramadhan, Yahya Sinwar, kepala kantor Hamas di Gaza, juga berkomunikasi dengan para pemimpin gerakan tersebut di Qatar.The Wall Street Journal, mengutip sumber-sumber Arab, melaporkan pada hari Minggu, "Dalam pesan yang ditujukan kepada para pemimpin Hamas di Qatar, ada jaminan untuk tidak khawatir, karena Israel berada di tempat yang kami inginkan." Pesan tersebut juga menegaskan bahwa Hamas mempertahankan kemampuan militer yang signifikan. Pesan Sinwar menyiratkan bahwa Rafah tidak akan menjadi tempat rekreasi bagi tentara Zionis pasca pengepungan, dan Brigade Al-Qassam telah sepenuhnya siap, menunjukkan kesiapan perlawanan terhadap skenario Gaza dan ketahanannya terhadap ancaman musuh.Menurut sumber informasi yang dikutip oleh The Wall Street Journal, Sinwar sedang menyusun strategi untuk memikat Zionis agar melakukan operasi di Rafah, mengantisipasi kemenangan akhir.Dalam beberapa pekan terakhir, otoritas Zionis telah memperingatkan para pemimpin Hamas bahwa kegagalan melepaskan tahanan mereka pada bulan Ramadhan akan memicu serangan darat ke Rafah. Namun, situasinya telah berubah, kelompok perlawanan kini mengeluarkan ultimatum kepada pasukan pendudukan.Zionis mengklaim bahwa Hamas telah menderita kerugian besar dalam infrastruktur dan personel militer. Mereka percaya bahwa serangan terhadap Rafah, rumah bagi 1,5 juta warga Palestina yang terlantar, akan membuat perang menguntungkan mereka. Namun, tampaknya perhitungan mereka menjadi bumerang.Ultimatum Hamas menggarisbawahi bahwa waktu belum berpihak pada Israel, dan mendesak Israel untuk segera kembali ke meja perundingan dan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.Para pemimpin perlawanan menyadari bahwa kondisi di wilayah pendudukan tidak menguntungkan bagi pemerintahan Netanyahu. Protes yang dilakukan oleh keluarga tahanan dan kritik dari tokoh oposisi telah menempatkan ekstremis sayap kanan dalam posisi yang sulit. Laporan media Ibrani juga menunjukkan bahwa ratusan tentara dan perwira di tentara rezim tidak mematuhi perintah dan tidak mau kembali ke Gaza.Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas Zionis menganggap Netanyahu bertanggung jawab atas krisis Gaza, yang telah melemahkan popularitasnya dan memperkuat saingan politiknya. Akibatnya, Hamas, yang tidak mempercayai jaminan pemerintah sayap kanan, berupaya membuat Zionis menentang Netanyahu dengan menerapkan ultimatum untuk pertukaran tahanan dan mengakhiri konflik. Hamas telah memperingatkan bahwa kondisi buruk di Gaza, termasuk kekurangan makanan dan pasokan medis, telah sangat mempengaruhi kesehatan fisik para tahanan Zionis. Oleh karena itu, jika para tahanan ini dirugikan, perlawanan terhadap pemerintah akan meningkat.Pemerintah Zionis, dengan syarat Hamas mengungkapkan nama-nama tahanan dan daftar tawanan Palestina, bertujuan untuk mengumpulkan informasi rinci tentang tawanan Zionis untuk mengetahui nilai mereka sebagai alat tawar-menawar bagi kelompok perlawanan. Namun, Hamas menentang strategi Netanyahu dengan menyembunyikan nama-nama tahanan dan malah menetapkan batas waktu, sehingga menjebak musuh antara kehilangan peluang perdamaian dan memastikan kelangsungan hidup tahanan.Sementara itu, pernyataan Sinwar dan ultimatum perlawanan untuk membantu negosiasi dan delegasi politik mencerminkan penolakan mereka untuk menyerah pada ancaman militer dan menjunjung prinsip mereka. Perlawanan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi krisis kemanusiaan di Gaza dan adanya upaya untuk menghentikan perang dan memberikan bantuan, mereka menolak untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan cara apa pun.Ultimatum Hamas bertepatan dengan awal Ramadhan, periode yang secara historis ditandai dengan perkembangan signifikan di wilayah pendudukan. Setiap tahun, Zionis meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mengantisipasi bulan ini. Namun, dengan perang Gaza yang sedang berlangsung, Zionis kini menghadapi ketakutan yang semakin besar akan penyebaran konflik ke Tepi Barat, yang berpotensi memicu pemberontakan ketiga.Ada persepsi bahwa Hamas bertujuan memanfaatkan pentingnya Ramadhan untuk menarik perhatian terhadap penderitaan Gaza, dan mendesak para pemimpin Arab, yang tetap diam dalam menghadapi kekejaman pendudukan selama lima bulan, untuk mengambil tindakan. Bentrokan baru-baru ini antara negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, dan pejabat Tel Aviv terkait gencatan senjata di Gaza menggarisbawahi tantangan internasional bagi Zionis. Hamas mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggalang dukungan bagi gerakan perlawanan dan meningkatkan tekanan global terhadap rezim Zionis.Pesan Sinwar menggarisbawahi ketahanan perlawanan yang bertahan lama, menyatakan bahwa perlawanan tidak hanya melemah tetapi juga dapat bertahan dalam memerangi musuh pendudukan dalam jangka waktu yang lama. Serangan mematikan baru-baru ini yang dilakukan Al-Qassam terhadap tentara Zionis menjadi pengingat bahwa kelompok perlawanan mempunyai sarana yang diperlukan untuk melakukan serangan balik, sebuah poin yang divalidasi bahkan oleh penegasan baru-baru ini dari badan intelijen AS.Saat ini, perlawanan Palestina tetap bersatu, dengan infrastruktur pertahanan dan militer utama mereka tetap utuh, meskipun terdapat krisis kemanusiaan yang memberikan tekanan pada perlawanan di luar kepentingan militer. Pengungkapan bahwa tentara Zionis baru menggali 20% terowongan Hamas, ditambah pengakuan rezim atas ketidakmungkinan penghancuran terowongan tersebut, menunjukkan banyak hal tentang meningkatnya kekuatan kelompok perlawanan dalam hal ketahanan terhadap konflik yang berkelanjutan. Akibatnya, Israel menghadapi biaya yang semakin besar untuk keterlibatan jangka panjang dengan mereka.Dari sudut pandang lain, pesan Sinwar juga dapat diartikan sebagai demonstrasi kekuatan dalam melawan Israel. Otoritas Zionis terus-menerus mengklaim sedang mendekati keberadaan Sinwar di Gaza, menyarankan penangkapan dalam waktu dekat, atau menyindir bahwa karena kemunduran yang dihadapi Hamas di Gaza, para pemimpin gerakan tersebut sedang mempertimbangkan pemecatannya. Namun, pesan peringatan Sinwar dalam situasi saat ini menandakan bahwa komandan perlawanan ini berada di puncak kekuasaannya. Bukan hanya tidak ada perselisihan di antara barisan pejuang perlawanan, namun Sinwar, seperti di masa lalu, tetap memegang kendali yang kuat atas jalannya peperangan.Akibatnya, pesan Sinwar dan serangan balasan dari kelompok perlawanan menghilangkan anggapan keliru yang dianut oleh Netanyahu dan sekutunya mengenai konsekuensi serangan darat di Rafah. Ketika pasukan perlawanan menunggu, nasib yang mengingatkan pada konfrontasi di wilayah Al-Zaytoun dan Shujaiya menanti tentara pendudukan di Rafah dan wilayah lainnya.[IT/AR]Sumber: Alwaght