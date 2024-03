Deplu AS: 30.000+ Warga Palestina Terbunuh Bukanlah Sebuah 'Harga yang Wajar'

Matthew Miller US State Department spokesperson

IslamTimes - Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa AS telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak ingin ada warga sipil yang tewas.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller hari ini menyatakan bahwa Amerika mengutuk argumen Zionis Israel yang menyatakan bahwa pembunuhan lebih dari 30.000 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, adalah “harga yang wajar” dalam dugaan upaya pendudukan untuk “menghilangkan Hamas.”Ketika ditanya apakah ini merupakan “harga yang pantas” dalam konferensi pers, dia menjawab, “Tidak, dan kami tidak ingin melihat ada warga sipil yang terbunuh. Kami telah menyatakan hal itu dengan sangat jelas.”....Tapi kata BidenDalam sebuah wawancara untuk The New Yorker yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret, Presiden AS Joe Biden tampaknya tidak menyadari lingkungan di sekitarnya ketika ia mengatakan kepada dunia bahwa ia yakin Zionis "Israel" harus "memberi waktu sedikit saja" sama seperti jumlah kematian korban di Gaza melampaui 30.534 jiwa yang menjadi martir akibat genosida brutal yang didanai AS di Gaza.Biden mencoba membenarkan kejahatan Zionis “Israel” dengan mengatakan bahwa “tekanan terhadap kepemimpinan [Zionis Israel] untuk bergerak dengan sekuat tenaga melawan Hamas adalah nyata.”Namun, sekilas tentang harapan palsu yang dilontarkan Biden ke publik, ia menyatakan bahwa "Saya pikir Anda akan melihat—saya berdoa Anda akan melihat—penurunan signifikan dalam penggunaan kekerasan."Namun, meskipun demikian, Biden menyatakan, "Saya tidak ingin melihat ada warga Palestina yang terbunuh—saya pikir hal ini bertentangan dengan apa yang kita yakini sebagai orang Amerika," namun bagaimana hal itu bisa terjadi ketika kita mengetahui, dengan jelas, bahwa miliaran dolar yang dipasok ke Zionis "Israel" digunakan untuk membunuh ribuan perempuan dan anak-anak di Gaza dengan kedok "perisai Hamas"?Yang lebih bertentangan dengan apa yang disampaikannya, AS juga memveto setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.[IT/r]