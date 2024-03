Axios: Gedung Putih Meminta Daftar Senjata ke Israel dari Departemen Luar Negeri dan Pentagon 

Israel-bound weapons

IslamTimes - Situs berita Axios mengutip empat pejabat AS yang mengatakan bahwa Gedung Putih baru-baru ini meminta Departemen Luar Negeri dan Pentagon untuk memberikan daftar semua transfer senjata ke Zionis ‘Israel’ yang direncanakan atau akan disetujui dalam beberapa minggu mendatang.

Axios mengklaim bahwa Gedung Putih sedang mengupayakan pertanggungjawaban penuh atas bantuan senjata pemerintah kepada Zionis 'Israel' seiring dengan meningkatnya kritik dan tekanan di seluruh spektrum politik atas dukungan AS untuk Departemen 'Israel' dalam perang di Gaza, yang menewaskan lebih dari 30.000 warga Palestina. .Namun, situs web tersebut melaporkan bahwa para pejabat AS mengatakan permintaan tersebut bukan merupakan sinyal akan adanya tindakan Gedung Putih dalam waktu dekat untuk memperlambat atau menangguhkan transfer senjata apa pun ke Zionis Israel dan menekankan bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki rencana untuk membatasi bantuan militer kepada Zionis 'Israel' saat ini.Seorang pejabat AS mengatakan alasan lain permintaan tersebut adalah untuk membandingkannya dengan daftar yang diberikan Zionis ‘Israel’ kepada pemerintahan Biden yang menguraikan sistem senjata yang diprioritaskan Zionis Israel, tambah Axios.Situs berita tersebut mencatat bahwa sumber yang mengetahui langsung masalah ini mengklaim bahwa permintaan Gedung Putih adalah hal yang rutin dan telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan bantuan militer AS ke Ukraina.Sekelompok lebih dari tiga lusin anggota DPR dari Partai Demokrat mengirim surat kepada Presiden Biden dan menyatakan bahwa invasi Zionis Israel ke Rafah dapat melanggar persyaratannya agar bantuan militer AS digunakan sesuai dengan hukum internasional, Axios melaporkan.Invasi ke Rafah, menurut mereka, “kemungkinan akan bertentangan” dengan memorandum keamanan nasional baru yang ditandatangani Biden bulan lalu yang mewajibkan penerima bantuan militer AS untuk memberikan “jaminan tertulis yang kredibel dan dapat diandalkan” bahwa mereka akan mematuhi hukum internasional, menurut Axios.[IT/r]