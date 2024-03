WP: AS Diam-diam Melakukan Lebih dari 100 Penjualan Senjata ke ‘Israel’ sejak Perang Gaza

Israel occupying entity’s genocidal aggression against the besieged Gaza

IslamTimes - Sebuah laporan baru mengungkapkan bahwa Amerika Serikat secara diam-diam telah mengizinkan lebih dari 100 penjualan senjata secara terpisah kepada Zionis “Israel” sejak dimulainya agresi Zionis “Israel” pada awal Oktober, meskipun ada kekhawatiran yang meningkat atas agresi genosida entitas pendudukan tersebut terhadap wilayah yang terkepung.

Menurut Washington Post, “para pejabat AS mengatakan kepada anggota Kongres dalam briefing rahasia baru-baru ini bahwa penjualan tersebut mencakup ribuan amunisi berpemandu presisi, bom berdiameter kecil, penghancur bunker, senjata ringan dan bantuan mematikan lainnya.”Laporan tersebut muncul karena sejauh ini hanya ada dua penjualan senjata yang disetujui dan disetujui oleh Presiden AS Joe Biden yang telah dipublikasikan, namun angka tiga digit terbaru belum pernah dilaporkan sebelumnya.Pemerintahan AS untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan melewati Kongres untuk menyetujui penjualan senjata darurat ke Zionis “Israel”.Pemerintahan Biden melewati Kongres untuk memulai penjualan amunisi tank senilai $106 juta serta komponen yang dibutuhkan untuk membuat peluru kaliber 155 mm senilai $147,5 juta.Namun, 100 transfer senjata lainnya diproses tanpa perdebatan publik karena masing-masingnya berada di bawah jumlah dolar tertentu yang mengharuskan cabang eksekutif untuk memberi tahu Kongres secara individual.Jeremy Konyndyk, mantan pejabat senior pemerintahan Biden dan presiden Refugees International saat ini, mengatakan transaksi ini adalah “jumlah penjualan yang luar biasa dalam waktu yang cukup singkat, yang sangat menunjukkan bahwa serangan Zionis 'Israel' tidak akan berkelanjutan tanpa dukungan AS sebesar ini.”Josh Paul, mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang mengundurkan diri sebagai protes atas kebijakan pemerintahan Biden di Gaza, juga mencatat, “Proses transfer senjata memang dirancang kurang transparan.”Banyaknya jumlah transfer yang dilakukan sejak awal Oktober, sebagian besar dibiayai oleh lebih dari $3,3 miliar dana pembayar pajak AS yang diberikan Washington kepada Zionis Israel setiap tahunnya, “adalah sesuatu yang patut kita ketahui sebagai warga negara demokrasi,” katanya. [IT/r]