AS-Inggris Dua Kali Menyerang Bandara Internasional Hodeidah 

IslamTimes - Serangan tersebut terjadi menyusul serangan terhadap kapal kargo AS oleh Angkatan Bersenjata Yaman hari ini.

Amerika Serikat dan Inggris memulai dua serangan terhadap Bandara Internasional Hodeidah di Yaman Barat, saluran TV Al-Masirah mengumumkan hari ini.Serangan terhadap Hodeidah terjadi setelah serangan terhadap kapal kargo AS oleh Angkatan Bersenjata Yaman hari ini, menurut penyiar tersebut.Serangan Teluk Aden terhadap Kapal Kargo ASAngkatan Bersenjata Yaman menyerang kapal kargo AS True Confidence di Teluk Aden, kata juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree hari ini.Pengumuman tersebut menunjukkan angkatan bersenjata Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang telah diselimuti misteri selama berjam-jam, dan mengklarifikasi bahwa “insiden” tersebut, demikian sebutannya, adalah pasukannya yang meluncurkan drone dan rudal ke kapal tersebut.“Rudal angkatan laut Yaman menghantam kapal AS di Teluk Aden, yang menyebabkan kebakaran,” kata Saree.Operasi tersebut dilakukan setelah awak kapal Amerika menolak pesan peringatan dari angkatan laut Yaman, tegasnya.Sebuah "insiden maritim" di Laut Merah menyebabkan tiga awak kapal hilang dan menyebabkan luka bakar parah pada empat orang lainnya setelah sebuah kapal kargo berbendera Barbados mengalami kerusakan dalam operasi berawan di lepas pantai Yaman.Muhammad Ali Al-Houthi: Yaman tidak sengaja menargetkan warga sipilAnggota Dewan Politik Tertinggi di Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, mengatakan Yaman tidak sengaja menargetkan warga sipil, menambahkan bahwa apa yang dilakukan angkatan bersenjata Yaman adalah respons terhadap serangan Amerika yang tidak bertanggung jawab dan militerisasi laut untuk melindungi kapal-kapal Zionis Israel. .Al-Houthi mengatakan bahwa jika klaim Amerika tentang kematian dua orang di kapal MV True Confidence benar, yang menolak peringatan tersebut, "Kami percaya bahwa Washington harus memberikan kompensasi kepada para korban ini atas tindakan yang disengaja."“Kami siap memberikan kompensasi atas tindakan yang tidak disengaja serupa dengan kompensasi yang akan diperkirakan Amerika dan Israel bagi warga sipil di Gaza, karena apa yang dilakukan angkatan bersenjata Yaman adalah respons terhadap serangan sembrono Amerika dan militerisasi Washington. laut untuk melindungi kapal-kapal Zionis Israel,” pungkas Al-Houthi.[IT/r]