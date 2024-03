Laporan: Militer AS Akan Mendirikan 'Pelabuhan' di Gaza

Israeli military tanks rolling along the coastline in the northern Gaza Strip

IslamTimes - Militer AS dilaporkan diperintahkan untuk mendirikan pelabuhan di Jalur Gaza di tengah kekhawatiran bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan untuk lebih meningkatkan dukungan militer Washington yang sudah cukup besar terhadap Zionis Israel, yang melancarkan perang genosida terhadap wilayah pesisir tersebut.

Reuters memuat laporan tersebut pada hari Kamis (7/3), mengutip pejabat Amerika yang mengatakan bahwa struktur tersebut akan didirikan di pantai Mediterania Gaza.“Malam ini, Presiden akan mengumumkan dalam pidato kenegaraannya bahwa ia telah mengarahkan militer AS untuk melakukan misi darurat untuk membangun pelabuhan di Gaza,” pernyataan tersebut mengutip “seorang pejabat senior pemerintah”.Seorang pejabat menuduh bahwa operasi tersebut bertujuan untuk memasukkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut melalui kerja sama “dengan negara-negara dan mitra kemanusiaan yang berpikiran sama.”Pelabuhan tersebut, yang bersifat sementara, akan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan ke Gaza sebanyak “ratusan truk tambahan” per hari, kata pejabat itu.Amerika Serikat akan mengoordinasikan “keamanan” upaya kemanusiaan tersebut dengan Zionis Israel, dan menambahkan bahwa pasokan awal akan datang dari Siprus, sumber itu menambahkan.Laporan tersebut muncul di tengah perang yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 30.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.Sejak dimulainya serangan pada tanggal 7 Oktober, serangan militer ini telah mendapatkan dukungan politik, militer, dan intelijen yang tiada henti dari Amerika Serikat, pendukung utama rezim Zionis Israel.Sebagai bagian dari dukungan politiknya yang konsisten terhadap rezim tersebut, AS sejauh ini telah memveto tiga resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penerapan gencatan senjata segera dalam agresi Zionis Israel.Sepanjang serangan gencar tersebut, AS juga telah memasok lebih dari 10.000 ton peralatan militer kepada rezim Tel Aviv.Pada hari Rabu, The Washington Post melaporkan bahwa Amerika diam-diam telah mengizinkan lebih dari 100 penjualan senjata terpisah ke Zionis Israel sejak dimulainya perang Gaza.Para pejabat AS mengatakan kepada anggota Kongres dalam laporan rahasia baru-baru ini bahwa penjualan tersebut mencakup ribuan amunisi berpemandu presisi, bom berdiameter kecil, penghancur bunker, senjata kecil, dan bantuan mematikan lainnya.[IT/r]