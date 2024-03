Al-Houthi: Pelaku Pertama AS dalam Genosida Israel di Gaza

Aid parcels being airdropped over the northern Gaza Strip

IslamTimes - Pemimpin Ansarullah Yaman Abdul-Malik al-Houthi mengatakan diamnya komunitas internasional terhadap kejahatan Zionis Israel di Gaza, di mana AS memainkan peran utama, adalah sebuah hal yang memalukan.

“Agresi AS dan rezim Zionis terhadap rakyat Gaza berlanjut selama enam bulan, dan kejahatan serta genosida terhadap warga Palestina ini dilakukan di depan mata masyarakat internasional,” katanya dalam pidato mingguan yang disiarkan televisi pada hari Kamis (7/3). .“Genosida rakyat Gaza adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak ada tempat di Gaza yang aman dari serangan agresif penjajah dan Zionis, yang menggunakan senjata terlarang dan menargetkan segala sesuatu untuk dihancurkan,” tambahnya.Al-Houthi mengatakan, “Diamnya masyarakat internasional atas kejahatan rezim Zionis di Gaza adalah sumber rasa malu, dan Amerika memainkan peran utama dalam hal ini.”“Amerika menanggung malu dan merupakan pelaku pertama kejahatan terhadap warga Palestina,” tambahnya.Al-Houthi mengatakan Washington berusaha menipu negara-negara di dunia dengan mengirimkan sejumlah bantuan untuk rakyat Gaza, sementara Washington memberikan sejumlah besar senjata ke Israel untuk membantai warga Palestina.AS, kata dia, juga menghambat pengiriman bantuan ke Jalur Gaza melalui jalur darat, laut, dan bandara.Namun demikian, Zionis Israel tidak dapat mencapai tujuannya di Jalur Gaza, termasuk kampanyenya untuk mencari tawanan di Gaza atau “memberantas perlawanan”, katanya.“Di sisi lain, penjajah telah gagal dalam bidang perang psikologis dan pasukan mereka di Gaza telah kehilangan semangat.”Al-Houthi mengatakan kegagalan mencapai tujuan tersebut, yang juga dianggap tidak realistis oleh beberapa pejabat Israel, telah mengecewakan AS dan rezim pendudukan.“Oleh karena itu, untuk mengkompensasi kegagalan mereka, mereka melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.”Al-Houthi mengatakan semua negara di dunia ingin agresi Israel dihentikan, kecuali Amerika Serikat dan Inggris, di mana opini publik mendorong gencatan senjata permanen.Pemimpin Ansarullah memuji kelompok perlawanan Palestina dan Lebanon, dengan mengatakan tanpa mereka, “musuh bisa menyebabkan kerusakan besar pada umat Islam dan Arab”.Hizbullah Lebanon, katanya, terus mempengaruhi situasi “dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui konfrontasi langsung dengan penjajah”.Front Irak juga terus menyasar penjajah Zionis dan diharapkan operasinya meningkat, tambahnya.Pada hari Selasa (5/3), Perlawanan Islam di Irak mengatakan mereka telah menargetkan pembangkit listrik di bandara Haifa Israel menggunakan drone. Mereka juga menyerang bandara Israel di Kiryat Shmona dekat Lebanon, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.Operasi tersebut bertepatan dengan Hizbullah yang menembakkan puluhan roket jenis Katyusha ke Kfar Blum kibbutz di wilayah Galilea Atas, yang digambarkan oleh media Zionis Israel sebagai salah satu yang terberat sejak awal Oktober.Pada hari Rabu (6/3), sebuah kapal curah milik Amerika Serikat menghantam pantai barat daya kota pelabuhan Aden dalam operasi balasan lain yang dilakukan angkatan bersenjata Yaman.Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan serangan rudal menyebabkan sedikitnya tiga awak kapal tewas, kematian pertama sejak negara Arab tersebut melancarkan operasi terhadap kapal-kapal Israel dan kapal-kapal tujuan Israel di wilayah tersebut.Al-Houthi menyinggung “mobilisasi terbesar bangsa Yaman dalam mendukung perjuangan Palestina dan negara tertindasnya dalam agresi rezim Zionis di Gaza baru-baru ini”.Dia mengatakan pernyataan negara-negara Islam mengenai masalah Palestina tidak cukup, dan menambahkan bahwa pernyataan tersebut disesuaikan dengan cara yang menyenangkan Israel.Ia menyerukan negara-negara tertindas di dunia untuk bertindak bersama-sama mendukung bangsa Palestina, salah satunya dengan memboikot barang-barang Amerika dan Israel.Angkatan bersenjata Yaman, kata al-Houthi, telah melakukan 96 operasi untuk mendukung rakyat Gaza sejauh ini, menggunakan 403 rudal dan drone yang menargetkan 61 kapal.“Kami telah melakukan 64 operasi di Laut Merah dan Laut Arab, dan menargetkan posisi penjajah di wilayah pendudukan Palestina dengan melakukan 32 operasi.”[IT/r]