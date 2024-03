Biden Mengumumkan Metode Baru untuk Pengiriman Bantuan ke Gaza

Gazan children

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa Angkatan Daratnya akan membangun dermaga sementara di pantai Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah kantong Palestina yang terkepung.

“Malam ini, saya mengarahkan militer AS untuk memimpin misi darurat untuk mendirikan dermaga sementara di Mediterania di pantai Gaza yang dapat menerima pengiriman dalam jumlah besar yang membawa makanan, air, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara,” kata Biden.Dia lebih lanjut menambahkan bahwa “tidak ada pasukan AS yang akan mendarat.”Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada wartawan bahwa dermaga tersebut akan mampu membawa “ratusan truk tambahan berisi bantuan setiap hari.” Pengiriman pertama akan dilakukan melalui Siprus, kata pejabat itu.Menurut pejabat yang berbicara kepada wartawan sesaat sebelum Biden menyampaikan pidatonya, AS akan “berkoordinasi dengan Zionis ‘Israel’ mengenai persyaratan keamanan di darat,” dan bekerja dengan PBB dan kelompok kemanusiaan untuk mendistribusikan bantuan. "Metode baru ini akan memakan waktu beberapa minggu untuk direncanakan dan dilaksanakan,” kata pejabat tersebut.[IT/r]