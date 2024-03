Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Berkumpul di Gedung Putih Menjelang Pidato Kenegaraan

IslamTimes - Lusinan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di dekat Gedung Capitol AS pada hari Kamis (7/3) untuk mengecam agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza, bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Joe Biden. Para pengunjuk rasa mengganggu rute Biden ke Pidato Kenegaraan karena mereka menuntut gencatan senjata di Gaza



Sambil membawa bendera Palestina berukuran besar dan spanduk yang menyerukan gencatan senjata, para demonstran menuduh Biden berkontribusi terhadap genosida.



“Warisan Biden adalah genosida,” salah satu spanduk yang terpampang berbunyi.



Protes di luar Gedung Putih juga menyuarakan sentimen yang sama, mendesak pemerintahan Biden untuk mengakhiri dukungannya terhadap entitas pendudukan Zionis Israel. Laporan dari The Washington Post menyoroti lebih dari 100 perjanjian senjata yang disetujui oleh Amerika Serikat untuk Zionis ‘Israel’ sejak agresi di Gaza dimulai pada Oktober 2023. [IT/r]