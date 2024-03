Economist: Rencana Pelabuhan Baru Biden Tidak Akan Membawa Bantuan ke Gaza

IslamTimes - AS sejauh ini telah mengirimkan total 192 paket berisi 112.896 makanan ke Gaza, yang berarti satu kali makan per enam hari untuk 5% warga Gaza.

Menurut The Economist, Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada hari Jumat (8/3), dalam pidato kenegaraannya, bahwa ia telah mengarahkan militernya untuk memimpin misi yang akan membangun dermaga sementara yang akan membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.“Malam ini, saya mengarahkan militer AS untuk memimpin misi darurat untuk membangun dermaga sementara di Mediterania di pantai Gaza yang dapat menerima kapal-kapal besar yang membawa makanan, air, obat-obatan, dan tempat berlindung sementara,” ujarnya dalam pidatonya.“Tidak ada pasukan AS yang akan mendarat,” klaim Biden.Dia menambahkan bahwa dermaga sementara akan memungkinkan peningkatan besar-besaran dalam jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, namun menekankan bahwa “Israel” harus memainkan perannya dalam proses tersebut agar hal itu berhasil.Sebelumnya, seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan pelabuhan sementara itu akan memiliki dermaga yang akan "menyediakan kapasitas untuk ratusan truk bantuan tambahan setiap hari."Menurut pejabat itu, pengiriman tersebut akan disaring oleh AS dan mitranya di Siprus, anggota Uni Eropa.Masyarakat Gaza menghadapi kekurangan makanan, air, dan obat-obatan, dan PBB memperingatkan akan risiko kelaparan. Seluruh penduduk yang berjumlah 2,2 juta jiwa berada dalam krisis atau tingkat kerawanan pangan yang lebih buruk, menurut Program Pangan Dunia (WFP).WFP melaporkan bahwa Gaza membutuhkan setidaknya 300 kendaraan setiap hari untuk mengangkut makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Pengiriman melalui dua pos perbatasan darat yang beroperasi di Gaza—penyeberangan Rafah dengan Mesir dan penyeberangan Karam Salem dengan Zionis “Israel”—sangat berkurang.AS sejauh ini telah mengirimkan total 192 paket berisi 112.896 makanan ke Gaza. Angka tersebut, menurut The Economist, hanya mewakili satu kali makan per enam hari untuk 5% penduduk Palestina, dengan syarat semua palet tiba dalam keadaan tidak rusak.Selain itu, tantangannya bukan hanya menyalurkan pasokan ke Jalur Gaza tetapi juga mendistribusikannya ke seluruh wilayah, mengetahui bahwa truk-truk dan toko-toko diserang dan tank-tank Zionis Israel menghancurkan jalan-jalan.Kantor Media Pemerintah di Gaza menyerukan pembukaan penyeberangan darat segera dan mendesak agar ribuan ton bantuan bisa masuk, guna mencegah krisis kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza, terutama di bagian utara.Mengomentari korban jiwa akibat jatuhnya bantuan secara acak dari udara, yang mengakibatkan terbunuhnya 5 orang dan beberapa lainnya terluka, kantor tersebut menegaskan kembali bahwa operasi seperti itu tidak efektif dan bukan cara yang optimal untuk menyalurkan bantuan.Lima warga Palestina, termasuk dua anak-anak, tewas pada hari Jumat karena kecelakaan pengiriman bantuan, di mana setidaknya satu parasut tidak berfungsi, menyebabkan sebuah paket jatuh menimpa mereka. Peristiwa tragis itu terjadi di kamp pengungsi al-Shati di Gaza utara sekitar pukul 11.30 waktu setempat.Dokumentasi rekan saya [@Hakeam_ps] mengungkapkan bahwa misi airdrop dilakukan dengan cara yang salah. Sejumlah warga Palestina (5) termasuk 2 anak-anak tewas akibat airdrop yang jatuh mengenai kepala mereka.Parasut tidak terbuka & turun dengan sangat cepat pic.twitter.com/tV9SP3Tit0— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) 8 Maret 2024Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza mungkin tidak diperlukan jika tekanan terhadap pendudukan Israel efektif, Patrick Wintour dari The Guardian melaporkan.Menurut The Economist, Biden menolak memanfaatkan pengaruh Amerika untuk mendorong Zionis “Israel” agar membiarkan pasokan tambahan masuk ke Gaza. Kini, setelah membiarkan perilaku Zionis “Israel” selama berbulan-bulan, ia mencari cara untuk membebaskan mereka dari akuntabilitas.Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB juga prihatin dengan pendistribusian bantuan begitu bantuan tiba di lapangan. Chris Doyle, direktur eksekutif Dewan Pemahaman Arab-Inggris, yakin keputusan AS untuk mengirimkan bantuan melalui udara adalah tanda "ketidakefektifan Amerika".Doyle mencatat bahwa serangan udara dianggap berbahaya dan tidak cukup, dan menekankan bahwa AS melakukan hal tersebut karena “tidak dapat membujuk Zionis Israel untuk mengizinkan bantuan ke Gaza melalui darat dan truk. Ini adalah tanda kelemahan utama dan menunjukkan bahwa AS tidak bersedia berdiri melawan Zionis Israel.”Menurut Politico, pengiriman lewat udara tersebut mengungkap pendekatan Biden yang sangat terbatas terhadap Zionis “Israel” karena AS biasanya mengirimkan pengiriman udara ke wilayah yang diduduki oleh “kelompok teroris atau rezim musuh, bukan sekutu.”[IT/r]