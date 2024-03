Aktivis AS Menyerukan untuk Menghentikan Genosida di Gaza, Mendirikan 'Pemukiman' Palestina di dekat Kedutaan Besar Israel

US pro-Palestine activists

IslamTimes - Aktivis AS mendirikan “pemukiman” di depan kedutaan Zionis Israel di Washington DC untuk memprotes perang brutal di Gaza dan penindasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Media AS melaporkan pada hari Rabu (6/3) bahwa para aktivis menempeli kedutaan Israel dengan bendera Palestina dan spanduk yang mengecam genosida di Gaza.Aktivis AS mendirikan “pemukiman” Palestina di dekat kedutaan Israel..#IsraeliNewNazism #Gaza#Gazaagenocide #GazaMassacare #FreePalestineFromApartheidIsrael #Palestine#UkraineWar pic.twitter.com/hiM9XwoGt2— naim naim (@naimnaim1399529) 6 Maret 2024“Bendera Palestina jelas telah mengambil alih bendera lain yang dikibarkan di sini. Bendera harapan jelas telah mengambil alih bendera kebencian dan apartheid. Ini adalah kedutaan apartheid. Dan lihat. Lihat semua ini. Benar-benar brilian, sejauh mata memandang,” kata Democracy Now mengutip aktivis Miko Peled.Ini adalah “kibbutz” kedua yang didirikan oleh pengunjuk rasa pro-Palestina di wilayah Washington DC.Januari lalu sekelompok aktivis mulai berkemah di depan rumah Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken.Selain itu, pada Kamis (7/4) malam, kekacauan terjadi di dekat US Capitol ketika pengunjuk rasa pro-Palestina memblokir jalan di sana selama pidato kenegaraan Presiden Joe Biden.Para pengunjuk rasa menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza dan penghentian dukungan AS terhadap entitas Zionis. Para pengunjuk rasa juga mengecam presiden AS, sambil meneriakkan: “Warisan Biden adalah genosida.”[IT/r]