UE Akan Membuka Koridor Laut untuk Bantuan Gaza di tengah Keraguan Palestina

IslamTimes - Presiden Komisi UE mengklaim pengiriman percontohan dijadwalkan berangkat pada hari Sabtu (9/3) tetapi tidak menentukan tujuan atau lokasi bongkar muat kiriman tersebut.

UE telah mendeklarasikan dimulainya jalur maritim akhir pekan ini untuk mengangkut bantuan kemanusiaan dari Siprus ke Gaza, yang diduga bertujuan untuk mencegah kelaparan yang sudah menimbulkan korban jiwa.“Kami sekarang sudah sangat dekat dengan pembukaan koridor, mudah-mudahan Minggu ini. Dan saya sangat senang melihat operasi percontohan awal akan diluncurkan hari ini,” Presiden Komisi UE, Ursula Von der Leyen, mengatakan kepada wartawan setelah kunjungan ke fasilitas pelabuhan di pelabuhan Larnaca, Siprus, yang berfungsi sebagai titik awal pengiriman bantuan.Pengiriman uji coba dilaporkan diperkirakan akan berangkat pada hari Sabtu (9/3), menggunakan kapal yang dikelola oleh organisasi pencarian dan penyelamatan Spanyol Open Arms, mengangkut makanan yang dipasok oleh organisasi amal World Central Kitchen.“Hari ini kami menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza, dan kami mendukung warga sipil yang tidak bersalah di Palestina,” klaim Von der Leyen.Uni Eropa menduga pengiriman tersebut akan langsung mencapai Gaza, yang terletak 210 mil laut jauhnya. Namun tidak diberikan rincian mengenai lokasi pendaratan atau pembongkaran secara spesifik serta proses distribusi dari titik pendaratan. Selain itu, hubungan antara pengiriman akhir pekan ini dan rencana AS yang baru-baru ini diumumkan oleh Joe Biden pada Kamis malam untuk membangun dermaga terapung di lepas pantai Gaza dalam beberapa minggu mendatang untuk “menerima kiriman bantuan” dari Siprus masih belum jelas.Von der Leyen tidak merujuk pada rencana AS selama pernyataannya di Larnaca, dan presiden AS tidak membahas pengiriman yang dijadwalkan pada akhir pekan ini dalam pidato kenegaraannya di hadapan Kongres.Pada hari Jumat (8/3), Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara peserta lainnya secara resmi menyatakan dukungan mereka terhadap koridor bantuan maritim. Inisiatif ini, yang dikenal sebagai Inisiatif Amalthea, telah dikembangkan oleh Siprus sejak November dan merinci mekanisme yang aman untuk mengangkut kiriman ke Gaza.“Pengiriman bantuan kemanusiaan langsung ke Gaza melalui laut akan menjadi hal yang rumit, dan negara-negara kita akan terus menilai dan menyesuaikan upaya kita untuk memastikan bahwa kita memberikan bantuan seefektif mungkin,” kata pernyataan itu, yang ditandatangani oleh Komisi Eropa, Jerman, dan Yunani, Italia, Belanda, Siprus, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat.Pernyataan tersebut mengakui pengumuman Biden tentang dermaga terapung tetapi tidak menjelaskan koordinasinya dengan upaya kolektif kelompok tersebut. Para pekerja bantuan mengkritik usulan dermaga AS, dan menyoroti penundaan waktu operasional, yang menimbulkan risiko signifikan saat terjadi bencana kelaparan. Mereka juga mengamati bahwa rencana tersebut gagal mengatasi tantangan yang ada terkait dengan distribusi dan keamanan yang saat ini menghambat pengiriman bantuan.Patut dicatat bahwa Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menjadi sekutu utama Zionis “Israel” dalam perang genosida yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Gaza. Kedua entitas tersebut mempunyai potensi untuk memberikan tekanan terhadap Zionis “Israel”, menyerukan gencatan senjata segera dan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batas. Warga Palestina telah menyatakan keraguannya mengenai rencana Uni Eropa dan AS, karena khawatir bahwa tindakan tersebut dapat menjadi awal dari kehadiran militer internasional di tanah Palestina dan pengusiran warga Palestina dengan berbagai dalih.[IT/r]