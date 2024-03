Pelabuhan Gaza: AS Mengerahkan 1.000 Tentara Meskipun Berjanji Tidak Akan Hadir di Darat

Air Force Major General Patrick Ryder, a spokesperson for the Pentagon

Pembangunan sistem pelabuhan sementara, “yang bertujuan untuk mempercepat bantuan ke Gaza,” diperkirakan memakan waktu sekitar 60 hari, kata Mayor Jenderal Angkatan Udara Patrick Ryder, juru bicara Pentagon.Misi tersebut akan memerlukan keterlibatan sekitar 1.000 tentara, Ryder menambahkan, merinci bahwa operasi militer AS yang luas akan mencakup tentara dan pelaut.Namun, dalam tontonan militer AS yang megah ini, dengan tentara dan pelaut di belakangnya, juru bicara tersebut meyakinkan bahwa tidak ada satupun pasukan yang akan menginjakkan kaki di pantai Gaza, bahkan untuk sesaat pun tidak akan mengamankan dermaga yang tidak terlalu penting ke pantai tersebut, katanya. bahwa operasi akan dilakukan di lepas pantai.Setelah mulai beroperasi, sistem pelabuhan diharapkan dapat memfasilitasi “pengiriman harian sekitar 2 juta makanan ke warga Gaza,” klaim Ryder.Patut dicatat bahwa Amerika Serikat telah menjadi sekutu utama “Israel” dalam perang genosida yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Gaza. Negara yang telah mengirimkan senjata bernilai miliaran dolar ke “Israel” sejak awal perang genosida melawan Gaza tentu saja memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan pada entitas tersebut, menyerukan gencatan senjata segera dan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batas.Sementara itu, warga Palestina telah menyatakan keraguannya mengenai rencana Uni Eropa mengenai koridor laut dan rencana AS untuk membangun dermaga, karena khawatir bahwa tindakan tersebut dapat menjadi awal dari kehadiran militer internasional di tanah Palestina dan pengusiran warga Palestina dengan berbagai dalih.Dalam kontradiksi yang jelas, meskipun Ryder mengklaim bahwa pihak yang bertanggung jawab mengamankan lokasi pendaratan untuk sistem pelabuhan tersebut masih belum jelas, Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada wartawan bahwa Zionis "Israel" akan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan untuk pelabuhan sementara tersebut, The Times of Israel melaporkan .Jika terbukti benar, maka pendudukan yang sama yang menjadi penyebab pembunuhan massal, pemusnahan massal, kelaparan, kelaparan, puluhan ribu orang terluka, anak-anak yatim piatu, dan pengungsian paksa di Gaza akan bertanggung jawab atas keamanan pelabuhan yang dimaksudkan untuk membiarkan bantuan masuk.Para pejabat Zionis Israel belum mengkonfirmasi rincian ini, meskipun mereka menyambut baik pengumuman Biden tentang koridor maritim untuk bantuan.Namun Ryder menyebutkan bahwa Washington sedang berdiskusi dengan negara-negara mitra dan Zionis “Israel”, pihak yang berada di balik seluruh bencana ini, untuk menyelesaikan rincian ini.[IT/r]