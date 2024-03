'Kelihatannya Sulit', kata Biden tentang Gencatan Senjata di Gaza Menjelang Ramadhan

US President Joe Biden, expresses his concern about the possibility of violence in occupied al-Quds

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden pada hari Jumat (8/3) mengakui bahwa akan “sulit” untuk mencapai gencatan senjata antara Perlawanan Palestina di Jalur Gaza dan Zionis “Israel” pada bulan suci Ramadhan.

Presiden AS Joe Biden mengungkapkan keprihatinannya tentang kemungkinan kekerasan di al-Quds yang diduduki menjelang bulan suci Ramadhan.“Kelihatannya sulit,” kata Biden kepada wartawan ketika ditanya apakah kesepakatan untuk menghentikan perang yang telah berlangsung selama lima bulan dapat dicapai pada bulan Ramadhan, yang akan dimulai pada hari Minggu tergantung pada penampakan bulan.Presiden AS menambahkan bahwa “Saya sungguh” khawatir tentang kemungkinan kekerasan di wilayah pendudukan al-Quds menjelang Ramadhan, dan menambahkan peringatan serupa awal pekan ini tentang situasi “sangat, sangat berbahaya” jika gencatan senjata tidak dicapai pada bulan suci tersebut.Dalam pidato kenegaraannya pada hari Jumat (8/3), Biden mengklaim bahwa pemerintahannya telah “bekerja tanpa henti untuk segera melakukan gencatan senjata yang akan berlangsung selama enam minggu.”Menurutnya, gencatan senjata selama enam minggu akan menjamin pembebasan para tawanan yang ditahan di Gaza, "meringankan krisis kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi, dan membangun sesuatu yang lebih bertahan lama."Sebelumnya pada hari Jumat (8/3), Abu Obeida, juru bicara Brigade al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, mendorong konfrontasi lanjutan dan memperluas mobilisasi di bulan Ramadhan, di Tepi Barat, wilayah pendudukan '48, Lebanon, Yaman, Irak, dan negara-negara Islam dan Arab lainnya untuk mengakhiri genosida terhadap rakyat Palestina.Dia menyerukan “semua putra bangsa kita di Tepi Barat, al-Quds, dan wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948 untuk memobilisasi dan berbaris menuju Masjid al-Aqsa, berdiri teguh di sana, dan tidak membiarkan pendudukan memaksakan kebijakan mereka” di tempat suci."Khawatir akan terjadi bom di Tepi Barat yang diduduki dan menuruti seruan pemerintah AS, otoritas pendudukan Zionis Israel mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan sebanyak mungkin jamaah untuk mengakses Masjid al-Aqsa di al-Quds yang diduduki selama minggu pertama bulan suci Ramadhan seperti tahun-tahun sebelumnya.Abu Obeida juga menggarisbawahi bahwa tidak akan ada kompromi terhadap tuntutan gerakan tersebut agar pasukan pendudukan Zionis Israel menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza.[IT/r]