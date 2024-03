Biden: Netanyahu Lebih Merugikan Israel daripada Membantu 

US President Joe Biden and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu during their meeting in Tel Aviv

IslamTimes - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lebih merugikan Zionis Israel dengan mengabaikan jatuhnya korban sipil di Gaza di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Hamas, namun hal itu tidak berarti bahwa Washington akan berhenti mendukung negara Yahudi tersebut, kata Presiden AS Joe Biden.

Pada saat yang sama, Presiden AS menegaskan bahwa dia tidak memiliki batasan dalam mendukung IsraelMenurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 30.960 orang telah tewas dan 72.524 lainnya terluka sejak 7 Oktober, ketika IDF memulai serangannya di daerah kantong Palestina sebagai tanggapan atas serangan mendadak Hamas terhadap Zionis Israel, yang menewaskan lebih dari 1.100 orang. dan 240 lainnya disandera.Selama wawancaranya dengan MSNBC pada hari Sabtu (9/3), Biden kembali mengkritik PM Zionis Israel atas cara militer negaranya melakukan operasinya di Gaza.“Dia punya hak untuk membela Zionis Israel, hak untuk terus mengejar Hamas, tapi dia harus…lebih memperhatikan hilangnya nyawa tak berdosa sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambil,” tegas presiden AS.Dengan tidak melakukan hal tersebut, Netanyahu “lebih merugikan Zionis Israel daripada membantu Zionis Israel… Ini bertentangan dengan apa yang Israel perjuangkan. Saya pikir itu kesalahan besar, jadi saya ingin melihat gencatan senjata,” ujarnya.Gencatan senjata antara Zionis Israel dan Hamas akan berlangsung selama enam minggu dan akan terjadi pertukaran tahanan “besar-besaran”, kata Biden, seraya menambahkan bahwa “seharusnya tidak terjadi apa-apa” dalam hal pertempuran selama bulan suci Ramadhan, yang dimulai pada hari Minggu (10/3).Netanyahu menegaskan kembali awal pekan ini bahwa meningkatnya tekanan internasional untuk gencatan senjata di Gaza tidak akan membuat Zionis Israel menyerah pada tujuannya memerangi Hamas sampai “kemenangan total dalam perang” tercapai.Presiden diminta untuk mengklarifikasi sebuah komentar, yang tertangkap kamera pada hari Kamis setelah ia menyampaikan pidato kenegaraannya, bahwa ia akan melakukan pembicaraan “datang kepada Yesus” dengan Netanyahu mengenai cara dia menangani konflik tersebut. .“Itu adalah ungkapan yang digunakan di bagian selatan negara bagian saya, yang berarti pertemuan serius,” jelasnya."Netanyahu tidak bisa membiarkan 30.000 lebih warga Palestina tewas,” namun “pertahanan Zionis Israel masih penting [bagi AS], jadi tidak ada garis merah [di mana] saya akan memotong semua senjata sehingga mereka tidak mempunyai senjata besi.” Kubah untuk melindungi mereka,” kata Biden, mengacu pada sistem pertahanan rudal Zionis Israel. “Saya tidak akan pernah meninggalkan Zionis Israel,” dia meyakinkan.Awal pekan ini, Washington Post melaporkan bahwa para pejabat AS telah mengatakan kepada Kongres dalam sebuah pengarahan rahasia bahwa Washington telah menyetujui dan mengirimkan lebih dari 100 penjualan senjata ke Israel sejak 7 Oktober. Pengiriman tersebut termasuk ribuan amunisi berpemandu presisi, berdiameter kecil. bom dan senjata lainnya, kata surat kabar itu.[IT/r]