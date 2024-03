Meski Terjadi Perselisihan, Pengiriman Senjata AS 'ke Israel Tidak Akan Terpengaruh'

Tank unit of Israeli soldiers

IslamTimes - Media Zionis Israel mengutip pejabat senior di Washington pada hari Minggu (10/3) yang menyatakan bahwa Presiden AS Joe Biden dan pemerintahannya semakin mengkritik perang Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu di Gaza. Meski begitu, mereka menegaskan bahwa bantuan militer kepada Zionis “Israel” tidak akan disentuh.

Sebuah laporan menunjukkan bahwa AS telah memasok Zionis "Israel" dengan puluhan ribu peralatan yang diperlukan untuk melakukan genosida bersama mereka di Gaza.Saluran 12 Israel menerbitkan data tentang kereta udara senjata dari Amerika Serikat ke Israel. Ini mencakup puluhan ribu peluru artileri 155 mm, puluhan ribu sistem panduan bom JDAM, rudal udara-ke-permukaan, helikopter, dan amunisi untuk sistem Iron Dome, yang diangkut oleh jaringan sekitar 140 pesawat dari seluruh dunia.Sebelumnya pada hari ini, sebuah laporan oleh Haaretz merinci “jembatan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya” antara Amerika Serikat dan Zionis “Israel,” menjelaskan bahwa selama lima bulan terakhir, Washington telah mentransfer sejumlah besar amunisinya kepada pendudukan dari pangkalan-pangkalan dan pos-pos strategisnya di sekitar Zionis Israel.Persenjataan tersebut diekspor dari pangkalan Dover di AS, Ramstein di Jerman, atau Al-Odeid di Qatar, yang merupakan pangkalan terbesar di Timur Tengah, tempat markas utama Komando Pusat AS berada.Sejak 7 Oktober, setidaknya 140 kapal pengangkut udara berat mendarat di Zionis "Israel", sebagian besar di pangkalan udara "Nevatim", pasca lepas landas dari pangkalan internasional AS, mengekspor peralatan militer.The Washington Post melaporkan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat secara diam-diam telah menyetujui dan melaksanakan lebih dari 100 kesepakatan senjata dan penjualan peralatan militer asing kepada rezim Zionis Israel sejak dimulainya perang di Gaza pada bulan Oktober.Menurut surat kabar tersebut, jumlah tersebut mencakup ribuan amunisi berpemandu presisi, bom berdiameter kecil, bom penghancur bunker, senjata kecil, dan pasokan mematikan lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh para pejabat AS dalam pengarahan rahasia baru-baru ini kepada Kongres.Pembangunan sistem pelabuhan sementara, “yang bertujuan untuk mempercepat bantuan ke Gaza,” diperkirakan memakan waktu sekitar 60 hari, kata Mayor Jenderal Angkatan Udara Patrick Ryder, juru bicara Pentagon.Misi tersebut akan memerlukan keterlibatan sekitar 1.000 tentara, Ryder menambahkan, merinci bahwa operasi militer AS yang luas akan mencakup tentara dan pelaut.Namun, dalam tontonan militer AS yang megah ini, dengan tentara dan pelaut di belakangnya, juru bicara tersebut meyakinkan bahwa tidak ada satupun pasukan yang akan menginjakkan kaki di pantai Gaza, bahkan untuk sesaat pun tidak akan mengamankan dermaga yang tidak terlalu penting ke pantai tersebut, katanya. bahwa operasi akan dilakukan di lepas pantai.Presiden AS Joe Biden menekankan bahwa tindakan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu terhadap Gaza merugikan Zionis “Israel”, menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat dan menyebabkan reaksi global terhadap entitas pendudukan.“Dia [Netanyahu] punya hak untuk membela Zionis Israel, hak untuk terus mengejar Hamas, tapi dia harus, dia harus, dia harus lebih memperhatikan hilangnya nyawa tak berdosa sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambil,” kata Biden dalam sebuah pernyataan. sebuah wawancara dengan stasiun televisi MSNBC, menambahkan bahwa menurut pendapatnya, Netanyahu "lebih merugikan Zionis Israel daripada membantu Zionis Israel dengan membuat seluruh dunia" menentang apa yang "diperjuangkan Zionis Israel", yang merupakan "kesalahan besar".Netanyahu menanggapi dan menghina presiden AS tersebut, dengan mengatakan, "Jika dia [Biden] bermaksud mengatakan bahwa saya menjalankan kebijakan pribadi yang bertentangan dengan mayoritas, keinginan mayoritas warga Zionis Israel, dan bahwa hal ini merugikan kepentingan Zionis Israel, maka dia salah dalam kedua hal itu."Namun Presiden AS menekankan bahwa Washington tidak mempunyai “garis merah” apapun mengenai tindakan Zionis Israel di Gaza. “Saya tidak akan pernah meninggalkan Zionis Israel. Pertahanan Zionis Israel masih kritis, jadi tidak ada garis merah,” tambah Biden.Pernyataan Biden mencerminkan kemunafikan, karena ia mendukung tindakan Zionis Israel dan juga mengkritik pemerintah Netanyahu atas agresinya terhadap Jalur Gaza.[IT/r]