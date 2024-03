Di Balik Layar Proyek Pelabuhan Amerika di Gaza

Islam Times - Langkah pemerintah AS untuk mendirikan koridor maritim bernama “Transfer Bantuan Kemanusiaan” ke Gaza telah memicu kekhawatiran dan keraguan besar mengenai adanya niat “jahat” tambahan di balik inisiatif ini. Menurut para ahli, salah satu tujuan terselubung paling penting dari proyek ini adalah relokasi wajib warga Palestina, Alwaght memaparkan dalam sebuah analisa.

Setelah berupaya membentuk pemerintahan teknokratis dan menawarkan bantuan udara terbatas kepada warga Gaza, pemerintahan Biden di Amerika Serikat telah meluncurkan strategi baru untuk warga Palestina.Dalam konteks ini, juru bicara Pentagon Patrick S. Ryder mengumumkan pada hari Jumat bahwa Amerika Serikat sedang bersiap membuat pelabuhan sementara untuk mengirimkan bantuan maritim ke Gaza. Inisiatif ini akan memungkinkan kapal-kapal kargo besar berlabuh dan menurunkan barang-barang ke kapal-kapal yang lebih kecil untuk dipindahkan ke jembatan maritim sementara yang terhubung ke garis pantai Gaza. Menurut Ryder, pembangunan pelabuhan akan memakan waktu kurang lebih 60 hari.Perwakilan Pentagon menekankan perlunya keterlibatan besar militer dan angkatan laut AS, menyatakan, "Misi tersebut memerlukan partisipasi hampir 1000 tentara."Dia menjamin tidak ada satu pun tentara yang akan menginjakkan kaki di pantai Gaza, dan operasi akan dilakukan di lepas pantai. Ryder menegaskan bahwa setelah pengoperasian pelabuhan sementara tersebut, “sekitar 2 juta makanan akan dikirimkan setiap hari kepada masyarakat Gaza.”Amerika Serikat, yang terlibat dalam pertumpahan darah warga Palestina selama perang baru-baru ini antara Hamas dan rezim Zionis, serta dukungannya yang luas terhadap penjajah al-Quds, kini telah mengambil sikap kemanusiaan untuk membersihkan reputasinya yang ternoda dan menggarisbawahi pentingnya membantu masyarakat Gaza. Akibatnya, kelompok perlawanan Palestina dan bahkan pengamat internasional menyuarakan keprihatinan tentang kemungkinan adanya agenda tersembunyi dengan dalih membangun pelabuhan untuk bantuan kemanusiaan.Pihak berwenang AS tidak merinci aspek operasional pelabuhan tersebut karena tidak adanya personel militer Amerika di Gaza. Namun, mereka menyatakan bahwa mitra dan sekutu, serta PBB dan organisasi bantuan, akan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek ini.Ryder menyoroti bahwa Washington sedang berdiskusi dengan negara-negara sekutu untuk menyelesaikan rincian inisiatif ini.Juru bicara tersebut menyebutkan bahwa tidak ada perkiraan biaya publik yang diberikan dan diungkapkan bahwa Amerika Serikat juga sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi non-pemerintah, kelompok bantuan, dan PBB untuk pengadaan dan distribusi bantuan. Biden mengindikasikan bahwa Israel akan bertanggung jawab mengamankan pelabuhan sementara tersebut.Seperti dilansir Russia Today (RT), Nikos Christodoulides, Presiden Siprus, mengumumkan pada Jumat bahwa koridor maritim Siprus bertujuan mempercepat transfer bantuan ke Gaza dan mengurangi tekanan pada jalur darat.Dia lebih lanjut menyatakan bahwa tujuan negaranya adalah menstabilkan koridor maritim dan menawarkan bantuan yang signifikan untuk meringankan penderitaan warga non-kombatan di Gaza. Hal ini sejalan dengan kunjungan Ursula von der Leyen ke Siprus, Presiden Komisi Eropa, membahas infrastruktur yang diperlukan untuk membangun koridor kemanusiaan ke Gaza.Dengan terpilihnya Siprus sebagai tujuan bantuan maritim, tampaknya landasan bagi inisiatif ini telah diletakkan lebih awal oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Perang Gaza yang sedang berlangsung kini memberi mereka kesempatan untuk mewujudkan rencana mereka. Penting untuk dicatat bahwa Siprus memelihara hubungan persahabatan dengan rezim Zionis dan telah memperluas hubungan keamanan, ekonomi, dan energi di Laut Mediterania Timur dalam beberapa tahun terakhir.Pertemuan yang diadakan pada bulan Juni antara perwakilan Siprus dan Tel Aviv bertujuan mentransfer gas Israel ke Siprus untuk dicairkan dan diekspor ke negara-negara Eropa. Keputusan Siprus ini menyusul pemilu baru-baru ini di Turki, meskipun para pejabat Ankara sebelumnya bersikeras bahwa ekspor gas Israel ke Eropa harus melalui Turki.Situs web Algeria Times memberikan rincian rencana tersebut, menyatakan bahwa biaya awal dermaga diperkirakan mencapai $35 juta, didanai oleh Amerika Serikat. Kedalaman dermaga akan menampung kapal-kapal bantuan dan tidak kurang dari 17 meter, dan area pelabuhan, yang membentang seluas 6 kilometer persegi, akan mencakup rumah sakit terapung yang melayani sekitar 2,3 juta warga non-kombatan di Gaza. Selain itu, tempat penampungan terapung akan tersedia di kapal di samping rumah sakit.Meskipun Amerika menunjukkan sikap kemanusiaan, inisiatif ini belum mendapat banyak persetujuan global. Michael Fakhri, pelapor khusus PBB untuk hak atas pangan, mengkritik keputusan AS dan menyebutnya sebagai "tindakan jahat". Menurutnya, Washington memasok amunisi kepada rezim Zionis dan memberikan dukungan finansial selama perang Gaza.Menurut Anadolu Agency, poin kuncinya adalah semua kapal yang membawa bantuan kemanusiaan tidak langsung menuju ke pelabuhan Amerika di Gaza. Sebaliknya, mereka diarahkan ke pelabuhan Ashdod untuk diperiksa dan diawasi, dan kemudian ditempatkan di bawah kendali Israel. Oleh karena itu, hanya barang-barang yang disetujui oleh Zionis yang boleh masuk ke pelabuhan ini.Berdasarkan pengalaman beberapa dekade terakhir, jelas bahwa Amerika tidak begitu peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina. Di balik tindakan ini terdapat agenda tersembunyi yang didorong oleh kepentingan Ibrani-Barat. Baik Amerika Serikat maupun rezim Zionis bertujuan mengeksploitasi situasi buruk di Gaza, dengan memajukan rencana relokasi warga Palestina, yang telah dipertimbangkan dalam beberapa bulan terakhir.Hisham Khraisat, seorang pakar militer dan strategis Yordania, menyatakan kepada Algeria Times, "Meskipun dermaga terapung di lepas pantai Gaza mungkin tampak seperti bantuan, tujuan sebenarnya adalah memfasilitasi migrasi sukarela ke Eropa."Menurut situs Arabi21, Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti, seorang penulis politik, menjelaskan, "Pembangunan pelabuhan AS untuk transfer bantuan tidak semata-mata untuk tujuan kemanusiaan melainkan untuk relokasi penduduk Gaza ke Siprus, untuk membubarkan mereka secara global dan menyerahkan kepemilikan dan ladang gas Gaza kepada Israel.”Front Populer untuk Pembebasan Palestina memperingatkan terhadap inisiatif AS untuk mendirikan pelabuhan maritim sementara di lepas pantai Gaza untuk transfer bantuan. Mereka menekankan bahwa tindakan yang meragukan ini melampaui tujuan membantu warga Palestina, membuka jalan bagi upaya jahat seperti pemindahan paksa dengan kedok paham kemanusiaan dan berbagai penipuan.Para pembuat kebijakan di Washington bertujuan menghapus Gaza secara permanen dari peta Palestina dengan membangun sebuah pelabuhan dan memasukkannya ke dalam wilayah pendudukan. Satu-satunya wilayah yang tersisa bagi warga Palestina adalah Tepi Barat, yang menghadapi masa depan yang tidak pasti akibat perluasan permukiman yang dilakukan pemerintahan Netanyahu.Meskipun pemerintahan Netanyahu belum secara resmi mendukung rencana AS tersebut, beberapa ahli berspekulasi bahwa Tel Aviv pada akhirnya akan menyetujui untuk menduduki Gaza dan membongkar semua infrastruktur dan terowongan Hamas.Pembangunan pelabuhan ini menandakan kendali penuh atas seluruh pelabuhan Gaza oleh rezim Zionis dan berakhirnya kedaulatan Palestina atas wilayah tersebut, yang memicu kemarahan para pemimpin Palestina.Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina, menyatakan, “Fokus Israel dalam mengizinkan rute maritim dan menghalangi jalur bantuan darat melalui pos pemeriksaan bertujuan untuk melaksanakan strategi rezim pendudukan dalam melanggengkan pendudukan, memisahkan Tepi Barat dari Gaza, dan merelokasi penduduk Palestina.”Amerika Serikat dan rezim Zionis bertujuan menutup Rafah secara permanen, satu-satunya jalur kemanusiaan bagi penduduk Gaza, melalui proyek ini, sehingga menghilangkan peran dan pengaruh Mesir dalam urusan Palestina. Mereka sebelumnya berusaha menggantikan Rafah dengan penyeberangan "Kerem Shalom" dan mendapatkan kendali penuh atas warga Gaza dan kelompok perlawanan.Sementara itu, Amerika Serikat berencana membangun pelabuhan ini dalam dua bulan ke depan, menurut laporan dari PBB dan organisasi hak asasi manusia. Karena perang dan pembatasan yang diberlakukan oleh penjajah, penduduk Gaza menghadapi ancaman kelaparan karena kekurangan makanan, air, obat-obatan, dan cadangan bahan bakar yang parah, yang mengakibatkan hilangnya 23 nyawa karena kekurangan gizi.Dalam keadaan yang mengerikan seperti ini, jika serangan darat terhadap Rafah dimulai, situasi Palestina akan memburuk secara signifikan, dan banyak orang mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai pelabuhan yang dibangun oleh Amerika Serikat.Melalui rencana ini, Washington bermaksud menunjukkan kepada komunitas global bahwa mereka mendukung rakyat Palestina dan berupaya membela hak-hak mereka melalui usulan solusi dua negara yang saat ini sedang dibahas. Tujuannya adalah melepaskan diri dari tekanan global. Namun, selama konflik Gaza baru-baru ini, Amerika Serikat telah menunjukkan keselarasan dengan kebijakan merampas hak warga Palestina, bekerja sama dengan rezim Zionis.Amerika membenarkan pendirian pelabuhan ini sebagai sarana untuk menegakkan hak asasi manusia dan menjaga kehidupan warga Palestina. Meskipun demikian, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 75 tahun terakhir, khususnya perang Gaza baru-baru ini, telah mengungkapkan bahwa para pejabat di Gedung Putih memprioritaskan keamanan para pemukim di atas hak-hak warga Palestina yang dilanggar.Baru-baru ini, pesawat kargo Amerika mengirimkan pasokan makanan dalam jumlah terbatas ke penduduk Gaza yang terkepung. Sikap belas kasih ini bukannya tanpa korban, karena lima warga Palestina kehilangan nyawa mereka pada hari Kamis karena kegagalan parasut pada paket bantuan.Jika pemerintahan Biden benar-benar berupaya mendukung rakyat Gaza, maka pemerintahan Biden harus memberikan tekanan pada pemerintahan ekstremis Netanyahu untuk menghentikan genosida di Gaza. Namun, hal ini tampaknya hanyalah sebuah manuver kehumasan yang bertujuan untuk menipu opini publik global. Menurut al-Shinqiti, jika Amerika benar-benar berniat membantu Gaza, mereka bisa saja mengarahkan pemerintah Mesir untuk mengangkut pasokan bantuan yang disimpan di truk Rafah ke Gaza daripada membangun pelabuhan.Kredibilitas komitmen Amerika untuk mendukung rakyat Gaza hanya dapat dipercaya jika negara tersebut menghentikan pengiriman senjata ke rezim Zionis dan menghentikan bantuan keuangan kepada rezim Zionis. Namun, selama lima bulan terakhir, Washington telah menjadi pendukung utama Zionis, mengirimkan ribuan ton senjata dan miliaran dolar kepada sekutunya, sehingga menjadi terlibat dalam kejahatan penjajah.Di sisi lain, rencana baru Amerika tidak memberikan gambaran bagaimana mengelola pelabuhan ini. Sejak tahun 2007, Israel telah memblokade Gaza melalui darat, laut, dan udara, sehingga nasib pelabuhan baru tersebut menjadi tidak pasti. Jika pengepungan terus berlanjut, warga Gaza akan terus menanggung kesulitan.Diakui secara luas bahwa pemicu utama genosida di Gaza adalah Amerika Serikat, yang memicu konflik melalui veto Dewan Keamanan dan konfrontasi dengan kelompok perlawanan di Laut Merah.Biden, yang dukungannya telah berkurang di kalangan warga Amerika karena dukungan kuat terhadap rezim Zionis, berupaya menarik komunitas Muslim dan kulit hitam ke Partai Demokrat dengan memulai pembangunan pelabuhan Gaza, dan mengincar masa jabatan kedua dalam pemilu November.Keamanan dan administrasi pelabuhan berada di tangan Zionis yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu warga Palestina dan jutaan orang mengungsi selama tujuh dekade. Zionis memandang warga Gaza dan Tepi Barat sebagai musuh yang harus segera mengosongkan Tanah Perjanjian. Dengan demikian, kehadiran tentara Zionis di pelabuhan Gaza akan melanggengkan genosida dan kejahatan.[IT/AR]