Aaron Bushnell Street, Tambahan Terbaru di Ariha

IslamTimes - Di tengah terungkapnya papan nama jalan baru atas nama Aaron, Wali Kota Ariha menekankan bahwa Bushnell telah mengorbankan segalanya untuk Palestina. Ariha, sebuah kota di Tepi Barat yang diduduki di Palestina, telah memberi nama sebuah jalan sebagai dedikasinya kepada Aaron Bushnell, anggota Angkatan Udara AS berusia 25 tahun yang membakar dirinya pada tanggal 25 Februari di luar kedutaan Zionis Israel di Washington sebagai protes atas genosida Israel. di Gaza.



Walikota Ariha: Kami berbagi cinta kebebasan

Walikota Ariha, Abdul Karim Sidr, saat mengungkapkan tanda tersebut pada 10 Maret, menyatakan bahwa Harun telah "mengorbankan segalanya" untuk warga Palestina.



Berbicara kepada sekelompok orang di Aaron Bushnell Street, dia menyatakan, “Kami tidak mengenalnya, dan dia tidak mengenal kami. Tidak ada ikatan sosial, ekonomi, atau politik di antara kami. Apa yang kami bagikan adalah kecintaan terhadap kebebasan dan keinginan untuk melawan serangan-serangan ini (di Gaza).”



Saat Areeha memberi nama jalan tersebut dua minggu setelah kematian Bushnell, wali kota menekankan, “Kami mengambil keputusan cepat agar kami bisa menjadi yang pertama.”



Patut dicatat bahwa Areeha sebelumnya menamai sebuah persegi sebagai dedikasinya untuk Afrika Selatan setelah Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap "Israel" di Mahkamah Internasional atas genosida yang sedang berlangsung di Gaza.



“Nama-nama ini akan memusatkan perhatian baik penduduk lokal maupun pengunjung,” Sidr menambahkan, menekankan bahwa mereka mengikuti preseden yang telah ditetapkan sebelumnya, ketika Ramallah menamai sebuah jalan dengan nama Rachel Corrie, menyusul pembunuhannya oleh buldoser Israel pada tahun 2003 ketika dia mencoba untuk melakukan hal tersebut. menghentikan IOF menghancurkan rumah-rumah warga Palestina.



'Meskipun kesakitan, dia meneriakkan Bebaskan Palestina'

Seorang anggota dewan kota Areeha berusia 19 tahun yang pernah tinggal di Gaza tetapi kemudian pindah ke Tepi Barat yang diduduki untuk belajar, Amani Rayan, berkata, “Dia [Bushnell] mengorbankan hal yang paling berharga, apa pun keyakinan Anda. Pria ini memberikan segalanya keistimewaannya bagi anak-anak Gaza.”



Ketika para pengkritik di AS mengecam protes Bushnell yang mencoba mengaitkannya dengan penyakit mental, Rayan mengecam argumen ini dengan menekankan, "Dia adalah seorang tentara yang dengan nafas terakhirnya, meski kesakitan, meneriakkan 'bebaskan Palestina'. Ini berarti dia jelas-jelas menolaknya." kedalaman keberadaannya tentang mengapa dia melakukan itu."



Beberapa anggota keluarga Rayan masih terjebak di Gaza bersama pamannya yang terbunuh oleh serangan udara Israel pada 26 November tahun lalu, bersama 25 orang lainnya. Pada bulan Februari, saudara perempuan Rayan berada di ambang kematian saat melahirkan bayinya ketika pasukan pendudukan Zionis Israel secara langsung menargetkan rumah sakit tempat dia melahirkan.



Mengingat Jalan Aaron Bushnell bercabang dari Jalan Mahmoud Darwish, Rayan mengungkapkan, “Di sini Aaron Bushnell dan Mahmoud Darwish bertemu. Keduanya adalah nama yang kuat dalam sejarah Palestina.”



Dia lebih lanjut mengulangi keinginan kunjungan keluarga Bushnell, “Kami ingin berterima kasih kepada mereka karena telah membesarkannya dan memberinya sikap moral seperti itu.”



Temui Aaron Bushnell

Aaron Bushnell adalah anggota aktif Angkatan Udara Amerika Serikat berusia 25 tahun yang membakar dirinya di luar kedutaan Zionis Israel di Washington D.C. pada tanggal 25 Februari sebagai protes atas genosida Israel yang didukung AS di Gaza.



Berjalan kaki menuju kedutaan pendudukan, Bushnell berkata, sambil merekam dirinya sendiri, "Nama saya Aaron Bushnell. Saya anggota aktif Angkatan Udara Amerika Serikat. Dan saya tidak akan lagi terlibat dalam genosida."



"Saya akan melakukan aksi protes ekstrem, tapi dibandingkan dengan apa yang dialami rakyat Palestina di tangan penjajah, aksi ini tidak ekstrem sama sekali. Ini adalah apa yang dianggap normal oleh kelas penguasa kami." katanya, sebelum menuangkan bensin ke dirinya sendiri.[IT/r]